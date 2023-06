Anticipazioni Bruno Barbieri 4 Hotel: Rimini e Riccione/ Strutture “pet friendly” 2 a confronto

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la puntata di stasera dedicata al “pet friendly”

Questa sera va in onda una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, a partire dalle 21,15 circa. Non sarà una puntata qualunque ma, come riporta Sky Tg24, sarà interamente dedicata al mondo degli animali e agli hotel pet friendly. L’estate si avvicina e, come ogni anno, i proprietari di affettuosi animali domestici si interrogano sulla possibilità di portarli con sé in vacanza. Non tutte le strutture turistiche sono però adibite all’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe, e la puntata di questa sera si soffermerà proprio su questo aspetto.

Bruno Barbieri taglia i capelli a Edoardo, vincitore Masterchef 12/ Video: promessa mantenuta!

Bruno Barbieri, infatti, verificherà di persona se i 4 hotel in gara sono sufficientemente organizzati anche per accogliere animali. La puntata si svolgerà in una delle mete marittime più ambite ogni anno, quella della zona che comprende Rimini e Riccione. Al fianco del conduttore ci sarà un nuovo fidatissimo amico, con il quale verificherà e giudicherà l’ospitalità e il livello pet friendly delle 4 strutture in sfida.

Bruno Barbieri: "Non aprire il locale a San Lazzaro"/ La replica del sindaco è dura

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la modalità della sfida in Romagna

La sfida si svolgerà nella seguente modalità: gli hotel si contenderanno la vittoria puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità e i concorrenti (colleghi e avversari), guidati da Bruno Barbieri, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, ciascuno accompagnato dal proprio cane (compreso lo stesso conduttore). L’obiettivo per ogni struttura è puntare al massimo in termini di stile, accoglienza, pulizia, servizi e ospitalità.

A Bruno Barbieri – 4 Hotel al termine del soggiorno, dopo il check-out, i concorrenti giudicheranno i rispettivi colleghi con un voto da 0 a 10: i criteri sono location, camera, colazione, servizi e prezzo. Anche lo stesso Bruno Barbieri, con la sua intransigenza e la sua maniacale attenzione ai dettagli, voterà. Alla fine il vincitore si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Una puntata, dunque, dedicata ai nostri amici e quattro zampe e all’ospitalità e all’accoglienza che anche loro, così come noi, meritano durante un soggiorno per le vacanze.

Bruno Barbieri, chi è evita privata/ "Masterchef? Coronamento di vita professionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA