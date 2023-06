Anticipazioni Chicago Fire 10, puntata 22 giugno 2023/ La squadra interviene dopo un incidente aereo

Chicago Fire 10: torna questa sera l’amata serie di Italia1

Chicago Fire 10 prosegue la sua marcia trionfale e, in questa avvincente decima stagione della serie drammatico-poliziesca, sono tantissimi i colpi di scena. Questa sera i telespettatori potranno godersi una nuova puntata della fiction, in onda in prima serata su Italia1 a partire dalle ore 21.20 circa.

Un nuovo doppio appuntamento regalerà al pubblico nuove emozioni con i beniamini di sempre, da Taylor Kinney nei panni del tenente Kelly Severide a Kara Killmer, l’infermiera Sylvie Brett dell’ambulanza 61. E ancora David Eigenberg (il tenente Hermann) e, fra gli altri, Joe Minoso (il pompiere Joe Cruz).

Anticipazioni Chicago Fire 10: i due episodi di stasera

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, questa sera assisteremo a due nuovi episodi di Chicago Fire 10. Il primo, il 10×18, s’intitola Quello che c’è dentro di te: Boden si trova in un negozio in cui si schianta un ragazzo appena evaso che non vuole tornare in carcere e prende tutti in ostaggio. Boden cercherà così di aiutare il ragazzo ed evitare che qualcuno possa farsi male.

Nel secondo episodio della puntata di questa sera, intitolato Finisci ciò che hai iniziato (episodio 10×19), dopo un incidente aereo la squadra interviene e salva i civili intrappolati. Durante le indagini gli agenti federali notano che manca un pezzo del motore e incolpano Severide, ma si scoprirà che era stato preso da un ragazzo che sarà aiutato proprio da Severide per evitare che finisca nei guai. Intanto Emma si comporta in modo sospettoso mettendo in difficoltà Violet, che ha ormai capito che non ci si può fidare della ragazza.

Chicago Fire 10: dove vederlo in tv e in streaming

La nuova puntata di Chicago Fire 10 andrà in onda questa sera, in prima serata su Italia1, a partire dalle ore 21.20 circa. Per chi desiderasse guardare il doppio appuntamento in streaming, è disponibile la piattaforma di Mediaset Infinity.

