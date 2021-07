Anticipazioni Chicago P.D. 7, 6 agosto/ Episodi 11 e 12: caccia allo spacciatore

Venerdì prossimo, 6 agosto, torna Chicago P.D. 7 con gli episodi 11 e 12. La caccia alle anticipazioni della nuova puntata è già cominciata e i fan non vedono l’ora di scoprire gli sviluppi della trama. La prima novità rilevante è che la settimana prossima, innanzitutto, Italia1 proporrà solo due episodi e non tre come nel corso di queste ultime settimane. Dunque saranno soltanto due gli episodi in onda, vale a dire l’11 e il 12, dal titoli ‘Le regole del quartiere’ e ‘Il diavolo che conosci’. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Le anticipazioni di Chicago P.D.7 rivelano parecchi scossoni nelle vite dei nostri protagonisti, tra personaggi e nuovi accadimenti pericolosi.

Anticipazioni Chicago P.D.: cosa succede negli episodi del 6 agosto?

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Chicago P.D. rivelano che ci saranno alcune rapine nei nuovi locali di Canaryville; così l’Intelligence sarà costretta a mettersi al lavoro per individuare i responsabili. Durante un’operazione di cattura, organizzata per arrestare uno spacciatore, il gruppo scopre che questi in realtà è un poliziotto. La scoperta, naturalmente, complicherà non poco una missione di per sé già molto delicata.

