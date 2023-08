Anticipazioni Confusi su Rai2, puntata 29 agosto 2023/ La serie dedicata alla Generazione Z

Confusi, in onda questa sera in seconda serata: trama e anticipazioni

Questa sera va in onda in seconda serata, a partire delle 23.50 su Rai2, la serie Confusi. Trattasi di una sitcom italiana che è stata trasmessa per la prima volta su Raiplay nel 2022, ideata dalla piattaforma stessa, e che è interamente dedicata alle dinamiche della generazione Z. Una real comedy che parla dei ventenni di oggi in maniera diretta e concisa. I protagonisti della serie cono quattro giovani studenti universitari, molto diversi tra loro, che si ritrovano per caso a condividere la stessa abitazione per gli studi a Milano.

Anticipazioni replica L'allieva 3, puntata 29 agosto 2023/ Claudio e Alice sempre più ai ferri corti

Nicole, Ludovico, Maria Grazia e Stefania: quattro matricole universitarie nonché coinquilini nella medesima abitazione a Milano. I protagonisti provengono da realtà familiari molto differenti, da background per certi versi opposti, e si differenziano anche per i loro aspetti caratteriali nonché per i bisogni di cui necessitano e per le ambizioni e i progetti futuri cui ambiscono. C’è però qualcosa che sembra accomunarli, un dettaglio non indifferente che caratterizza la loro vita: sono tutti confusi.

Don Matteo 14: Natalina si sposa?/ Una foto pubblicata sui social scatena i fan

Confusi racconta il mondo dei giovani: dove vederlo in tv e in streaming

La serie racconta la confusione dei 4 protagonisti, quando si ritrovano faccia a faccia con il mondo circostante, in una realtà completamente nuova e lontani dai genitori. La fase di crescita è per loro fondamentale, ed è proprio questo stato di incertezza e confusione che li aiuterà a crescere e a maturare davvero. Il mondo dei giovani viene raccontato anche attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione che prediligono, dalle videochiamate alle dirette via social.

Confusi andrà in onda questa sera in tv, in seconda serata su Rai2, a partire dalle ore 23.50, e terminerà alle ore 00.45. Per chi desiderasse visionarlo in streaming, è invece disponibile la piattaforma di Raiplay.

Il giovane Montalbano 2/ Anticipazioni 28 agosto 2023: Salvo e Livia, le nozze si avvicinano

© RIPRODUZIONE RISERVATA