Anticipazioni Cuori settima puntata/ Cesare effettuerà il primo trapianto di cuore?

Cuori, anticipazioni nuova puntata in onda domenica 21 novembre 2021

La sesta puntata della fiction Cuori si è conclusa con l’omicidio commesso dal cavaliere Bottai: la moglie in terapia intensiva è stata uccisa dal marito che le ha staccato l’ossigeno. Mosca pur vedendo tutto non è intervenuto per vendicarsi del suo declassamento. La dott.ssa Brunello si sente in colpa, in quanto Margherita Bottai era sua paziente. Di conseguenza, dopo che Delia sembrerà sempre più convinta a voler mollare la presa, spetterà ad Alberto assumere le redini della situazione e far chiarezza sulla morte di Margherita, per portare alla luce la verità dei fatti. E poi ancora, gli spoiler di questa settima puntata della fiction Rai, rivelano che Mosca, tormentato sempre più dai sensi di colpa, si sentirà riluttante ad affondare il colpo. In ospedale, intanto, arriverà un nuovo paziente che potrebbe essere il candidato ideale per eseguire il primo trapianto di cuore. Le autorizzazioni, però, potrebbero chiedere troppo tempo (agg. di F.D. Zaza).

Un professore/ Diretta e anticipazioni 18 novembre: il segreto di Dante e Anita

La morte di Margherita Bottai sconvolge l’ospedale

La settima e penultima puntata andrà in onda domenica 21 novembre. Le anticipazioni del primo episodio ci offrono una trama sempre più intrigante. La morte di Margherita Bottai rischia di portare a pesanti conseguenze per la struttura ospedaliera. Cesare e Alberto, infatti, sono convinti che i loro avversari faranno tutto il possibile perché la vicenda diventi un modo per estromettere e infangare il primario. Delia si sente sempre più in colpa. Nonostante sia coinvolta solo marginalmente nei fatti accaduti, è convinta di avere comunque la sua dose di responsabilità. Non ha più voglia di combattere. Intanto, Mosca è sempre più in preda ai sensi di colpa. Dal Sudafrica arrivano pessime notizie. L’ospedale Molinette piomba in un’atmosfera di grande sconforto. Un tunnel da cui sembra impossibile uscire. Lo stesso Cesare sembra ormai pronto ad arrendersi…(agg. di F.D. Zaza)

"Blanca, fiction che dà felicità"/ Barnabei (Lux Vide): "La vera novità è il suono"

La nuova puntata in onda domenica 21 novembre

La fiction “Cuori” è quasi giunta alla conclusione. Domenica 21 novembre, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda la settima e penultima puntata della serie tv dedicata alle vicende dei medici del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Mollette di Torino, ambientate sul finire degli anni ’60. I personaggi di Daniele Pecci e Matteo Martari, infatti, sono ispirati a due medici realmente esistiti. Cesare Corvara si ispira al dottor Achille Mario Dogliotti, mentre Alberto Ferraris nella storia vera è Angelo Actis Dato, braccio destro di Dogliotti. La fiction “Cuori” ha appassionato il pubblico di Rai 1 find al primo episodio, trasmesso il 17 ottobre, con 4.332.000 spettatori pari al 18,6% di share. Scopriamo le anticipazioni degli episodi “La sconfitta” e “Il paziente zero”, in onda domenica 21 novembre.

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene ultima puntata/ Maria svela la verità!

Settima puntata fiction “Cuori”: trama episodi “La sconfitta” e “Il paziente zero”

Nel primo episodio della settimana puntata della fiction “Cuori” dal titolo “La sconfitta”. Margherita Bottai è morta. La donna era stata ricoverata e operata per una crisi cardiaca, avuta dopo una discussione con il marito. Cesare e Alberto sono certi che la morte della paziente sarà utilizzata dai loro avversari per estromettere il primario. Delia si sente profondamente responsabile per la morte di Margherita: è stata lei a praticare una tecnica che ha imparato a Houston.

La dottoressa non ha commesso nessun errore, ma si sente comunque in colpa. Tocca ad Alberto quindi far luce su questa vicenda. Mosca, che ha visto il signor Bottai intrufolarsi di notte nel reparto dove era ricoverata la moglie, è tormentato dai sensi di colpa. Nel secondo episodio “Il paziente zero” dal Sudafrica arrivano notizie che gettarono nello sconforto tutta l’equipe dell’ospedale Molinette. Ma in ospedale arriva un nuovo paziente, che potrebbe essere il candidato ideale per tentare il trapianto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA