Anticipazioni Cuori terza puntata/ Alberto ha tradito Delia con Ilaria e…

Cuori, anticipazioni terza puntata 31 ottobre 2021

Tutto pronto per la terza puntata di Cuori, la nuova fiction di successo di Rai 1 con Daniele Pecci e Pilar Fogliati in onda domenica 31 ottobre 2021. La serie racconta la storia vera dei pionieri della cardiochirurgia, in particolare di Achille Mario Dogliotti e del cardiochirurgo Angelo Actis Dato. Cosa succederà nella nuova puntata? Tanti colpi di scena nel nuovo episodio che vedrà Alberto e Delia protagonisti indiscussi. Stando alle anticipazioni della terza puntata dal titolo “Tradimenti” possiamo dirvi che Agata arriverà in ospedale per sottoporre suo figlio a una visita. In questa occasione Agata nega un particolare importante; la donna, infatti, si rende conto che il capo chirurgo Mosca porta la fede al dito. Un indizio che non passa inosservato alla donna che chiederà spiegazioni a Mosca. Il capo chirurgo però non avrà neppure il tempo di spiegare la cosa, visto che sarà chiamato ad affrontare una nuova emergenza improvvisa.

Di cosa si tratta? Le sorprese sul terzo episodio di Cuori non finiscono qui, visto che durante la puntata Alberto farà un incontro con una donna del passato. Il medico, infatti, rincontrerà Ilaria, la donna con cui ha avuto un flirt tradendo Delia.

Cuori: Alberto rincontra la ex Ilaria

Il terzo appuntamento di “Cuori“, la fiction di successo con protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati, è composto da due episodi. Dopo “Tradimenti”, il secondo episodio si intitola “Porte girevoli”. Dopo la scoperta dell’arrivo di Ilaria, Alberto vivrà un momento davvero difficile con Delia. Il ritorno di Ilaria, infatti, creerà non pochi problemi ad Alberto e Delia messi a dura prova. Il rapporto tra i due oramai è sempre più a rischio, ma non è il momento migliore per prendere le distanze visto che i due dovranno collaborare in occasione di un congresso di cardiochirurgia a cui parteciperanno illustri luminari provenienti da ogni parte del mondo.

Per Delia però le difficoltà non sono ancora finite, visto che la donna vivrà un momento difficile da affrontare e digerire. La donna, infatti, farà un’amara scoperta che le farà crollare tutte le sue certezze. Di cosa si tratta?

