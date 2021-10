Cuori fiction, anticipazioni 17 ottobre 2021/ Delia Brunello al centro di un triangolo amoroso

Cuori: trama e cast della nuova fiction Rai 1

Dopo il successo di “Doc- Nelle tue mani”, la Rai continua a puntare sul medical drama. Da domenica 17 ottobre arriverà in prima serata su Raiuno la fictio “Cuori”. In otto puntate viene ripercorsa la storia di quattro pionieri della cardiochirurgia a Torino alle prese con le sfide rivoluzionarie dei trapianti e dei cuori artificiali. Protagonisti della serie “Cuori” sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati a cui si aggiungono Marco Bonini, Carmine Buschini, Carola Stagnaro, Neva Leoni, Gaia Messerklinger e Simona Nasi. Pilar Fogliati presta il volto ad una giovane cardiologa, Delia Brunello, tornata in Italia dopo anni di specializzazione a New York. Delia si ritroverà a dover lottare in un mondo dominato da uomini.

Cuori, storia vera Angelo Actis Dato e Achille Mario Dogliotti/ Èquipe di cardiochirurghi delle Molinette

Daniele Pecci interpreta invece il dottor Cesare Corvara. In conferenza stampa, l’attore ha definito il suo personaggio come un imperatore: “E’ una specie di semidio, non deve mai imporre la sua presenza perchè gli viene naturalmente riconosciuta da tutti”. Al suo fianco Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari che ha parlato del suo personaggio: “E’ un uomo che crede nel suo sogno, un ribelle, con la mente molto aperta, non sempre in grado di sottostare alle regole del suo ambiente di lavoro”. La serie “Cuori” è stata girata a Torino, nei teatri Lumiq, su una superficie di 2000 metri quadrati, dove sono stati ricostruiti gli ambienti dell’epoca, compresi l’ascensore a gabbia, i termosifoni di ghisa, la sala operatoria con la cupola panoramica e il piano rialzato da cui i giovani chirurghi potevano osservare le operazioni del primario e della sua squadra.

Cuori, anticipazioni prima puntata 17 ottobre. Delia torna a Torino e incontra Alberto. Tra loro…

Delia tornerà a Torino per unirsi all’equipe medica del dott. Corvara. Delia si scontrerà subito con il pregiudizio in quanto nessuno vorrà farsi visitare da lei e verrà guardata male per il suo abbigliamento giudicato non in linea con la professione del medico. Nella prima puntata, oltre a Delia anche Alberto lascerà Stoccolma per trasferirsi a Torino. I due si ritrovano dopo essere stati fidanzati da giovani ed essersi promessi di sposarsi. Alberto prende positivamente l’incontro e tenta di approcciarsi a Delia ma lei manterrà un atteggiamento distaccato.

Alberto si mostrerà ostile con lei anche sulle diagnosi dei pazienti non dandogli fiducia. L’unico che crede nel talento di Delia è Cesare che porterà avanti la sua scelta pur avendo il parere contrario di tutti. Cesare e Delia sono sempre più vicini e Alberto non riesce a farsene una ragione. Si avvicinerà per baciarla ma Delia gli riserverà un sonoro ceffone.



