Anticipazioni Don Matteo 13, ottava puntata 19 maggio/ Gigi Marzullo guest star

Don Matteo 13, ottava puntata 19 maggio 2022

L’ottava puntata di Don Matteo 13 andrà in onda giovedì 19 maggio, sempre in prima tv su Rai 1. Dopo la pausa di settimana scorsa, la fiction con Raoul Bova questa settimana torna con un doppio appuntamento: anche settimana prossima Don Matteo andrà in onda in due prime serate, martedì 24 e giovedì 26 maggio. Si tratta degli ultimi due episodi della tredicesima stagione, che ha visto l’uscita di scena di Don Matteo, interpretato da Terence Hill. Mancano poche puntate al finale di stagione e sono ancora molte le questioni aperte: tra Anna e Marco è davvero finita ora che il PM ha iniziato una relazione con Valentina? Cosa riserva il futuro a Federico e Greta? Ma sopratutto verranno a galla alcuni segreti di Don Massimo: chi è davvero il sacerdote in motocicletta? Guest star della prossima puntata Gigi Marzullo, il giornalista interpreta se stesso.

Don Matteo 13, anticipazioni “Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?”

Ecco le anticipazioni dell’ottava puntata di Don Matteo 13 dal titolo “Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?”. Caterina, la mamma di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima. La donna si dichiara innocente, mentre Federico sembra credere alla colpevolezza della madre e non le rivolge più la parola. Don Massimo decide di scavare nel passato di Caterina alla ricerca della verità: riuscirà a scoprire la verità? A Spoleto torna il Colonnello Anceschi venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato: come reagire quando scoprirà che la figlia ha una relazione con Marco Nardi, molto più grande di lei? Infine, Natalina riceve una notizia sorprendente: una troupe televisiva, capitanata dal conduttore televisivo Gigi Marzullo, verrà in canonica a intervistarla!

