Il mondo delle fiction e delle serie tv ci ha spesso abituati a splendide e suggestive ‘intromissioni’, o per utilizzare il gergo del settore i classici crossover. La mescolanza tra diverse storie, incroci tra personaggi; ma ciò che accadrà questa sera nella sesta puntata di Don Matteo 14 è un crossover decisamente particolare. La trama della fiction, infatti, incontrerà la realtà televisiva: vedremo Nino Frassica – nella fiction il maresciallo Cecchini – cimentarsi con il noto quiz di Rai Uno Reazione a Catena.

La curiosità è alle stelle per il crossover a Don Matteo 14 con Reazione a Catena, un modo simpatico per rendere ancora più giocosa l’atmosfera considerando che il protagonista in studio sarà un maestro della comicità e dell’umorismo, Nino Frassica. Tra l’altro, non è la prima volta che una serie tv viene coinvolta in un crossover con un programma televisivo. Era successo già con ‘Che dio ci aiuti 5’ con Suor Costanza impegnata a Ballando con le stelle.

Crossover a Don Matteo 14, la fiction ‘incontra’ Reazione a Catena: curiosità e precedenti

Ma rispetto al crossover a Don Matteo 14 e Reazione a Catena, ci sono altri precedenti? A quanto pare no; mai il famoso qui e la serie tv si sono incrociati nel corso delle stagioni ed edizioni. Tra l’altro, i fan della serie tv noteranno una differenza rispetto a quanto realmente abbiamo osservato sul piccolo schermo con riferimento al conduttore di Reazione a Catena. Nella sesta puntata di Don Matteo 14 – in onda questa sera, 28 novembre 2024 – alla conduzione del quiz non ci sarà Pino Insegno come osservato nel corso di questa stagione; bensì Marco Liorni dato che la puntata è stata in realtà registrata diverso tempo fa.