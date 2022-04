Anticipazioni Don Matteo 13, terza puntata 14 aprile/ Federico e il segreto di Greta

Anticipazioni Don Matteo 13, una terza puntata all’insegna dell’amore

La terza puntata di Don Matteo 13, in programma giovedì 14 aprile come di consueto in televisione su Rai 1 e in streaming su Rai Play, come rivelano le anticipazioni, sarà all’insegna dell’amore. La capitana Anna Olivieri e il pm Marco Tardi si riavvicineranno: ci sarà un ritorno di fiamma? Lui vorrebbe ma lei è un po’ restia. Ancora in fase di stallo è anche la relazione tra Federico e Greta. Il ragazzo scoprirà un importante segreto che la figlia del primario custodisce. Riuscirà a andare oltre o per lui sarà un intoppo?

Tra le storie parallele dei personaggi principali di questa edizione, intanto, si farà spazio il caso su cui sono chiamati ad indagare Don Matteo, la capitana Anna Olivieri, il maresciallo Cecchini e il pm Marco Tardi. Ovvero quello relativo alla scomparsa di Olga, una campionessa di scacchi. In molti a Spoleto la conoscevano e adesso si domandano dove sia finita. (agg. di Chiara Ferrara)

Anticipazioni Don Matteo 13, quale caso nella terza puntata?

In attesa del passaggio di consegne tra Raoul Bova e Terence Hill, che avverrà in occasione della quinta puntata di Don Matteo 13 con l’arrivo a Spoleto di Don Massimo, Don Matteo continua a dare il suo contributo nella risoluzione di casi misteriosi. Questa volta dovrà occuparsi, insieme alla capitana Anna Olivieri, al maresciallo Cecchini e al pm Marco Tardi, della scomparsa di una campionessa di scacchi, Olga Valon. La ragazza avrebbe dovuto gareggiare alla finale, ma poco prima sparisce nel nulla. Tra gli abitanti si diffonde l’apprensione, dato che in tanti conoscono la donna scomparsa. In particolare, ad accusare il colpo, è Natalina, che anni fa la aveva aiutata ad arrivare e a stabilirsi in Italia. La sua storia, però, nasconde tanti misteri. Il primo da risolvere è quello più importante: dove si trova adesso Olga? (agg. di Chiara Ferrara)

Don Matteo 13, terza puntata 14 aprile

La terza puntata di “Don Matteo 13” andrà in onda giovedì 14 aprile sempre in prima serata su Rai 1. Dalla quinta puntata della nuova stagione farà il suo ingresso Raoul Bova, nei panni di Don Massimo. L’ingresso del nuovo sacerdote segnerà l’uscita di scena di Don Matteo. “Don Massimo è un prete che vive tra la gente. È di provenienza francescana. È un contestatore, un ricercatore. Uno che si mette ogni giorno in dubbio con se stesso perché è alla ricerca della sua spiritualità. È un uomo che si deve ancora completare. Don Matteo aveva già una completezza e una coscienza della sua spiritualità. Don Massimo è ancora travagliato dentro”, ha detto Bova a Ciak Generation parlando del suo personaggio. Sul passaggio di testimoni tra i due parroci ha detto: “Non è una sostituzione. Don Matteo esiste. Sta in un posto segreto che non si deve conoscere”.

Don Matteo 13, anticipazioni episodio “Il sacrificio della regina”

Il terzo episodio di “Don Matteo 13”, in onda giovedì 14 aprile, si intitola “Il sacrificio della regina”. A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi: ma la giovane campionessa Olga Valon, scompare subito dopo la finale. Cosa le è successo? Qualcuno le ha fatto del male? Per Natalina è un duro colpo: anni prima la perpetua aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia. Intanto Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta. Marco ha capito di essere ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla. Valentina e Cecchini decidono di aiutarlo nella sua missione, ma i due hanno idee opposte: riusciranno a far sbocciare nuovamente l’amore tra Anna e Marco?











