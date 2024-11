Anticipazioni Don Matteo 14, prossima puntata del 28 novembre 2024: Cecchini partecipa a Reazione a Catena

Cosa succederà nella prossima puntata di Don Matteo 14? Le anticipazioni svelano che non mancheranno colpi di scena, momenti emozionanti, drammatici e divertenti e soprattutto il Maresciallo Cecchini con il suo modo di fare ne combinerà un’altra delle sue. Nonostante l’addio di Terence Hill, che in un certo senso è ritornato nella puntata di oggi, gli ascolti continuano ad essere ottimi. Nell’episodio dal titolo L’ultima consegna il Maresciallo deciderà di partecipare al quiz di Rai1 Reazione a Catena l’idea brillante ovviamente darà vita ad una serie di equivoci ed eventi inattesi che porteranno scompiglio.

Le anticipazioni Don Matteo 14 della prossima puntata del 28 novembre 2024 svelano che Cecchini avrà poco tempo per mettere su una squadra all’altezza del programma. Dopo vari tentativi riuscirà a coinvolgere sua la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) appassionata dal quiz televisivo ed a questo punto anche il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) deciderà di partecipare per stare vicino alla sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato e che, dopo le nozze saltate con Eugenio, crede di poter riconquistare.

Don Matteo 14, anticipazioni prossima puntata del 28 novembre 2024, Diego sempre più in crisi: chi sceglierà tra Vittoria e Giulia?

Dalle anticipazioni Don Matteo 14 della prossima puntata del 28 novembre 2024 si scopre che invece Giulia (Federica Sabatini) cambierà il suo lavoro socialmente utile ed verrà assegnata all’assistenza di una donna invalida che tuttavia non sembrerà essere molto propensa a farsi aiutare dalla ragazza. E poi ancora al centro delle trame ci saranno le indagini nella cittadina di Spoleto a cui parteciperà anche Don Massimo (Raoul Bova), il rapporto del Maresciallo Cecchini con la nipote Martina, figlia del Capitano Giulio Tommasi e di Patrizia Cecchini morta in un incidente anni prima. Attraverso la nipote il maresciallo farà rivivere la figlia attraverso i ricordi ed i momenti vissuti insieme. Spazio avrà nelle trame, inoltre, anche il nuovo triangolo formato da Diego, Vittoria e Giulia. Il Capitano si è fatto trasferire a Spoleto proprio per stare vicino all’ex fidanzata e tentare di riconquistarla. Il suo piano, però, è stato sparigliato dall’incontro con Giulia, sorellastra di Don Massimo verso la quale inizia già a provare dei sentimenti. Nascerà qualcosa tra Diego e Giulia? Chi sceglierà il capitano tra il passato e il presente. L’appuntamento con la prossima puntata di Don Matteo 14 è per giovedì 28 novembre 2024 sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino.