Anticipazioni Don Matteo 14, puntata di oggi 21 novembre 2024: mistero Terence Hill, torna davvero?

C’è un mistero che da giorni aleggia sulla fiction di Rai1, nella puntata di questa sera di Don Matteo 14 ci sarà il ritorno di Terence Hill? Tutto è nato dal promo della puntata in cui si vede il Maresciallo Cecchini vedere sfrecciare il bicicletta il suo storico amico prete come ci ha abituati per ben 12 stagioni. Il personaggio interpretato da Nino Frassica sarà convinto che, in occasione del suo compleanno che si svolgerà a breve, in molti gli prepareranno una festa a sorpresa e per tale motivo è convinto anche di vedere Don Matteo ma si tratta di una suggestione o ci sarà davvero il suo ritorno?

Anticipazioni Don Matteo 14, Terence Hill torna davvero? La fantasia di autori e sceneggiatori e sicuramente il ritorno di Terence sarebbe un bel colpaccio ai fini della trama tuttavia il suo ritorno sembra in realtà abbastanza difficile. Se da un lato è vero che l’attore ha sempre speso belle parole per il progetto e tutto il gruppo dall’altro per una serie di motivi è improbabile il suo ritorno. Innanzitutto il set di Spoleto è aperto ed è impossibile che la presenza di Terence Hill sul set sia rimasta nascosta, considerando la presenza di tutti i fan della serie e di curiosi. Inoltre l’annuncio del ritorno dell’attore avrebbe fatto cresce un hype che avrebbe giovato anche agli ascolti. Ed infine Hill, molto attivo sui social, non ha mai lasciato trasparire il suo ritorno sul set. Insomma il mistero resta: Terence Hill torna davvero in Don Matteo?

Don Matteo, anticipazioni puntata di oggi 21 novembre 2024: saltano le nozze di Vittoria e Eugenio

Dopo lo stop di una settimana dovuto alla partita della Nation League, Don Matteo 14 è pronto a tornare in onda con una nuova puntata. E dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inaspettati. Innanzitutto si farà sempre più solido il rapporto tra il Capitano Martini e Giulia, la sorellastra di Don Massimo. La giovane ha già fatto capire di che pasta è fatta e sparigliato le carte in tavola. Diego sarà sempre più convinto che stia ancora aiutando il suo fidanzato segretamente e cercherà in tutti i modi di farla ragionare. In realtà nonostante pensi ancora all’ex fidanzata, Martini inizierà a provare dei sentimenti per la giovane. Cecchini, invece, rivedrà la figlia Patrizia nella nipote Martina.

Dalle anticipazioni Don Matteo 14 della puntata di oggi 21 novembre 2024 si scopre che salteranno le nozze tra la PM Vittoria Guidi ed il suo fidanzato Eugenio. Poco prima della celebrazione delle matrimonio quando sarà già tutto pronto per entrare in Chiesa e fare le dovute promesse, i Carabinieri fermeranno il futuro sposo poco prima della cerimonia e lo arresteranno. Cosa ha fatto l’uomo? Tutti saranno sopresi e sconvolti tranne il Capitano che vedrà ancora aperte le possibilità di riconquistare la sua ex fidanzata anche se adesso c’è Giulia…Infine al centro delle trame ci sarà anche Don Massimo e il suo rapporto ritrovato con la sorellastra, Natalina, Pippo mentre sullo sfondo ci sarà la splendida Spoleto.

Don Matteo 14, quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Don Matteo 14 della puntata di oggi del 21 novembre 2024, non resta che ricordare l’appuntamento per questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai1. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Raiplay dove sono presenti tutti gli episodi anche quelli delle passate stagioni. Continua, dunque, il successo della storia fiction di Rai1 che vede protagonisti Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta e le new entry Eugenio Mastrandrea, Gaia Messerklinger e Federica Sabatini.