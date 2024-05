Anticipazioni Endless Love, puntata 11 maggio 2024/ Kemal rivela a Nihan i suoi sospetti su Emir

Anticipazioni Endless Love, 11 maggio 2024: Ozan confessa tutto ai genitori

Endless Love è in onda anche domani pomeriggio, sabato 11 maggio 2024, con una nuova imperdibile puntata su Canale 5. Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Kemal è intenzionato a comunicare a Nihan i sospetti che nutre verso Emir. L’ingegnere dà un appuntamento alla donna nel bosco e le rivela che, secondo lui, tutte le azioni di suo marito hanno un secondo fine; in particolare, si dice convinto che ci sia il suo zampino nella vicenda che ha portato Ozan a rischiare un’accusa di omicidio.

Nihan però, per non ricadere in false speranze e per evitare che Kemal possa portare avanti indagini a suo dire inutili, gli consegna la chiavetta USB. Intanto Salih, ubriaco, aggredisce il cancello di casa Soydere urlando minacce contro Ozan e interrompendo una riunione di famiglia. A quel punto Kemal cerca di calmarlo e confortarlo, mentre Ozan, messo alle strette dalle accuse, confessa ai genitori di aver bruciato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love in onda su Canale 5, Emir ha riferito a Nihan tutta la verità sulla reale identità di Leyla, che conferma alla pittrice di essere sua zia. La donna le racconta così la sua storia e il motivo che l’ha spinta a mentire, ricordando che in passato avrebbe dovuto sposare Onder, salvo poi desistere dal matrimonio una volta appreso che la sorella Vildan era incinta di Nihan e Ozan. Leyla, inoltre, ha consigliato alla pittrice di non mentire come ha fatto lei e di rivelare tutta la verità a Kemal.

Nel frattempo Zeynep è sempre più ammaliata dal fascino di Emir e gli rivela i sentimenti che nutre per lui. L’imprenditore però la sta ricoprendo di bugie e viene inoltre denunciato da Kemal, che lo fa arrestare per i crimini commessi: lo spietato uomo d’affari può però contare sul supporto di Vildan che, informata della situazione, manda un avvocato in sua difesa. Intanto, Nihan confessa a Kemal il motivo per cui ha sposato Emir…











