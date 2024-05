Anticipazioni Endless Love, puntata 10 maggio 2024/ Nihan rivela la verità a Kemal sul matrimonio con Emir

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani, 10 maggio 2024, sono una boccata d’aria fresca per gli amanti delle soap opera. Nel nuovo appuntamento la trama di intrighi e bugie che i protagonisti hanno faticosamente tessuto, comincia pian piano a sciogliersi rivelando tante verità. Nihan ha scoperto che Leyla è sua zia, e deciderà lei stessa di liberarsi di un grosso peso con Kemal. Quest’ultimo, invece, riuscirà ad incastrare Emir per mettere il suo rivale in affari al suo posto una volta per tutte ma…

Endless Love, anticipazioni 10 maggio 2024: Nihan rivela la verità a Kemal

Emir ha scoperto la verità su Leyla e la riferisce a Nihan che decide di parlare con lei per conoscere il suo punto di vista. Quest’ultima conferma alla pittrice di essere sua zia, ma le rivela anche che avrebbe dovuto sposare Onder prima di scoprire qualcosa che le avrebbe fatto cambiare idea. Leyla era venuta a sapere che la sorella Vildan all’epoca era incinta di Nihan e Ozan, e questo l’ha fatta desistere dalle nozze. La zia di Nihan le consiglia di non mentire alle persone che ama come ha fatto lei, e di dire tutta la verità a Kemal.

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Emir ricopre di bugie Zeynep, la quale spinta dal fascino dell’imprenditore gli confessa di essere innamorata di lui. Il diabolico uomo d’affari, però, viene denunciato da Kemal che lo fa arrestare per tutti i crimini che ha commesso. Vildan viene a sapere della situazione e manda un avvocato in difesa di Emir, cercando di cambiare le sorti dell’imprenditore. Spinta dal consiglio di Leyla, Nihan confessa a Kemal il vero motivo che l’ha spinta a sposare Emir.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Kemal grazie alle indagini di Zehir è riuscito a scopre l’identità dei due uomini che lo hanno assalito. L’ingegnere costringe i due malviventi a costituirsi alle forze dell’ordine, smantellando i piani del suo rivale in affari. Emir scopre il segreto di Leyla e la minaccia di rivelare tutto alla stampa se non dirà la verità.

Leyla racconta tutto a Kemal, il quale le suggerisce di rivelare a Nihan che è sua zia prima che lo faccia Emir, ma ormai è troppo tardi. L’imprenditore raggiunge la pittrice prima che si rechi dalla sorella di Vildan e gli spiffera ogni cosa.











