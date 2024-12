Anticipazioni Endless Love, puntata dell’11 dicembre 2024: Emir rischia di morire in un incendio

Cosa succederà nella prossima puntata di Endless Love in onda domani, 11 dicembre 2024? Le anticipazioni svelano che non mancheranno trappole e vendette con risvolti inaspettati. Innanzitutto Hakan, dopo essere stato costretto sotto minaccia a smascherare Zeynep e abbandonarla all’altare, vorrà vendicarsi di Emir e progetterà un diabolico piano per ucciderlo. Nel frattempo andrà a fuoco la casa che Emir e Nihan hanno comprato per andarci a vivere insieme con la piccola Deniz.

Nel dettaglio, dalle anticipazioni Endless Love della puntata dell’11 dicembre 2024, si scopre che la casa che Nihan ha comprato per andarci a vivere con tutta la famiglia andrà a fuoco, l’unico presente in casa sarà Kemal che rischierà di morire nell’incendio. Emir arriverà sul posto e cercherà di fare di tutto per convincere Nihan a non gettarsi nel fuoco per salvarlo ma la pittrice non gli darà ascolto e farà di tutto per salvarlo. Kemal morirà nell’incendio o riuscirà a salvarsi? Nel mentre sopraggiungerà Hakan, ancora distrutto e arrabbiato per essere stato costretto da Emir a mandare a monte il suo matrimonio con Zeynep e per questo vorrà vendicarsi.

Endless Love anticipazioni, puntata dell’11 dicembre 2024: Hakan vuole uccidere Emir

Chi c’è dietro il tragico incendio alla casa in cui Kemal rischia di perdere la vita? Ovviamente il perfido Emir, incapace di accettare che la sua amata si ricostruisca una vita felice e tranquilla con sua figlia e l’uomo che ama, ordinerà a suoi scagnozzi di dare fuoco all’abitazione. Le anticipazioni Endless Love della puntata dell’11 dicembre 2024 svelano che non frattempo giungerà sul luogo anche Hakan, desideroso di vendetta e armato. Hakan vuole uccidere Emir e gli punterà una pistola contro determinato a sparargli, cosa farà? Avrà il coraggio di perdere il grilletto? La prossima puntata della dizi turca onda l’11 dicembre 2024 a partire dalle 14.10 circa su Canale 5.