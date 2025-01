Un’altra settimana di Endless Love sta per concludersi e in molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti prima della pausa del weekend, questa volta infatti dovranno aspettare fino a lunedì per assistere alle intriganti vicende della soap perché non andrà in onda durante il weekend. L’amatissima dizi turca viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e riesce a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori con tante interessanti novità e colpi di scena. Gli episodi, oltre che in televisione, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà a Endless Love nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 24 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che come al solito faranno incuriosire tutti. Queste rivelano che per provare a capire le strategie di Emir Kemal si recherà da Asu, purtroppo però senza alcun risultato.

Endless Love, anticipazioni 24 gennaio 2025: Nihan riuscirà a localizzare Emir? La aiuterà anche Banu

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, venerdì 24 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni pur di trovare e arrestare Emir Hakan metterà in atto un piano che non tiene conto delle regole, così facendo spera di ottenere informazioni utili da Mehmet che al momento si trova in carcere.

Nel frattempo Nihan proverà a chiedere aiuto alla signora Mujgan con la speranza che lei sappia dove si trova suo figlio. Intanto, la Sezin potrebbe avere un indizio per localizzare Emir con l’aiuto di Banu. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Endless Love al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

