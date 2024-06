Anticipazioni Endless Love, puntata pomeridiana 24 maggio 2024/ Faccia a faccia tra Kemal e Zeynep

Anticipazioni Endless Love, puntata pomeridiana 24 maggio 2024 alle 14:10

La soap turca torna con un doppio appuntamento domani, venerdì 24 maggio, alle 14.10 e alle 23:30, su Canale 5, per regalare emozioni e suspense al pubblico. Le anticipazioni di Endless Love rivelano una puntata fitta di avvenimenti che metteranno a dura prova i protagonisti.

Un posto al sole, anticipazioni 6 giugno 2024/ Rossella perde l'amore di Nunzio?

Kemal riesce a rintracciare Zeynep che era fuggita lasciando una lettera a Ozan in cui diceva di amarlo. La sorella dell’ingegnere assicura a Kemal di amare davvero il fratello di Nihan ma di essere frenata a causa dei dissapori con Vildan. L’ingegnere rassicura la giovane che non sarà lui ad impedirle di stare con Ozan, ma non nasconde le sue preoccupazioni e chiede a Zeynep di non vivere più insieme a Vildan ed Emir.

Un posto al sole, anticipazioni puntate dal 10 al 14 giugno 2024/ Jimmy deluso dalla cotta in amore

Endless Love, anticipazioni: Kemal e Zeynep pronti al confronto

Le anticipazioni della puntata pomeridiana di Endless Love, la nuova soap turca di Canale 5, svelano che Zeynep assicura a Kemal di amare Ozan e di essere fuggita da casa Sezin per via dei forti contrasti con Vildan. Per questa ragione, Kemal decide che non ostacolerà l’amore tra i due.

La puntata di oggi della soap si concluderà con Kemal che porterà Zeynep in ospedale. Ozan, che ha tentato il suicidio, e sua moglie vuole visitarlo e assicurarsi delle sue condizioni. Tra i due ci sarà un riavvicinamento, ma la situazione sarà anche l’input per un chiarimento tra Kemal e la sorella. Kemal si è sempre opposto con forza alla relazione tra Zeynep e Ozan, ma le cose stanno ora cominciando a cambiare, visto che ha capito che opporsi sarà inutile. Nella puntata del pomeriggio del 24 maggio si riparte da qui: Kemal e Zeynep parleranno per chiarire la situazione e capire come risolvere la questione.

Tempesta d'amore, anticipazioni puntate dal 10 al 14 giugno 2024/ Vanessa si innamora di Caroline e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA