Anticipazioni Endless Love, puntata 22 maggio 2024/ Nihan scopre che Ozan ha tentato il suicidio

Anticipazioni Endless Love, 22 maggio 2024: Nihan viene a sapere di Ozan

La soap opera turca che ormai ha appassionato tantissimi italiani, torna con un nuovissimo appuntamento anche domani, 22 maggio, alle 14.10 su Canale 5. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Emir sta per essere scoperto da Nihan e Kemal che avranno in mano tutte le prove della sua colpevolezza. L’ingegnere vuole mettere fine alla tirannia e alle terribili macchinazioni dell’uomo d’affari. Cosa accadrà ai nostri protagonisti in questo episodio?

Anticipazioni La Promessa, puntata 22 maggio 2024/ Catalina riporta Don Carlos alla tenuta

Nihan e Kemal ascoltano delle registrazioni molto importanti che contengono l’interrogatorio di Emir a Karen; i due scoprono che l’imprenditore senza scrupoli è a conoscenza che loro sospettano di lui, ma non del fatto che abbiano le prove della sua colpevolezza. L’ingegnere vuole andare fino in fondo per assicurare finalmente Emir alla giustizia e fargli pagare per tutto il male che ha fatto. Nihan, nel frattempo, viene informata che Ozan è all’ospedale per avere tentato il suicidio e si reca immediatamente a trovare il fratello. La pittrice è sconvolta da quanto accaduto ma fa una promessa al suo gemello: troverà Zeynep e la riporterà a casa.

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 maggio 2024/ Wyatt e Liam avranno un faccia a faccia con Bill

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate: le ultime anticipazioni

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Endless Love in onda come sempre su Canale 5 Ozan trova una lettera di Zeynep in cui la giovane dice di amarlo, ma di non poter stare con lui per non mettergli la famiglia contro. Dopo aver letto queste parole, Ozan distrutto dal dolore tenta di togliersi la vita.

Fortunatamente Onder e Vildan riescono a trovare il figlio prima che sia troppo tardi e lo portano immediatamente in ospedale. Il fratello di Nihan si riesce a salvare grazie al tempestivo intervento dei medici; nel frattempo, la pittrice scopre il luogo in cui Karen e il marito dovranno incontrarsi per ritirare i passaporti. Nihan, dunque, raggiunge Kemal e Zehir che mentre stanno per intervenire vengono bloccati dalla polizia che porta via Karen e il marito. In realtà, dietro questa operazione c’è Emir.

Anticipazioni Endless Love, puntata 18 maggio 2024/ Gli abitanti del villaggio si arrendono a Emir

© RIPRODUZIONE RISERVATA