Anticipazioni Endless Love, puntata 4 maggio 2024/ Kemal confessa di essere ancora innamorato di Nihan

Anticipazioni Endless Love, puntata 4 maggio 2024: Kemal ancora innamorato di Nihan

Endless Love torna domani pomeriggio, sabato 4 maggio 2024, con una nuova puntata in onda su Canale 5. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Onder ha deciso di affrontare Emir poiché nessuno di loro è più disposto a subire le sue pressioni e minacce, ancor più dopo aver appreso che sua madre è ancora viva, cosa che aveva tenuto nascosto a tutti. Intanto Kemal è preoccupato per Nihan e, ripensando ad un loro incontro di cinque anni prima, va a cercarla nella loro vecchia caffetteria.

Infatti Nihan è seduta lì al loro tavolo ma, tornata a casa, trova Emir davanti al cancello in preda all’ira. Stufa delle sue minacce, lo avverte che la sua fuga di poche ore è soltanto un avvertimento e lo minaccia di non tornare mai più se non chiude la storia con Zeynep. Inoltre gli comunica che sa che sua madre è viva, e lo costringe a scrivere in un quaderno tutto quello che le ha taciuto fino ad ora. Dopo aver visto Emir e Nihan insieme nella camera da letto di lei, Kemal cerca conforto da Leyla e le confida di essersi di nuovo innamorato di Nihan.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love, Zeynep ha deciso di troncare con Salih per potersi vivere la storia d’amore con Emir. La sorella di Kemal è innamorata persa dell’imprenditore, che tuttavia la sta manipolando per colpire il suo rivale, convincendola che farà di tutto per stare insieme a lei e mettendo a tacere chiunque si frapponga tra loro. Intanto Kemal parla con Onder per cercare di capire se dietro la sua aggressione ci sia Emir, ma l’uomo gli chiede più discrezione per non mettere in pericolo sua figlia.

La pittrice, inoltre, vede Emir e Zeynep insieme e decide di sparire per qualche ora in preda alla rabbia. L’imprenditore, scoprendo che la moglie non è a casa, si infuria e la cerca ovunque ma non sa che a casa lo aspetta una sorpresa che potrebbe rimescolare le carte in tavola e cambiare la sua vita.











