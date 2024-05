Anticipazioni Endless Love, puntata 3 maggio 2024/ Emir avrà una sorpresa inaspettata…

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani, 3 maggio 2024, offrono ai telespettatori nuovi colpi di scena, intrighi e complicazioni che fanno gola agli amanti delle soap. Emir è sempre più incontrollabile, la sua ira potrebbe mettere in pericolo Nihan che è sempre più disperata.

Il nuovo appuntamento si concentra anche sulle mosse di Kemal, volenteroso di mettere un freno al suo rivale divenuto ormai ingestibile. L’ingegnere, però, è ancora ignaro che la sua stessa sorella è caduta vittima del fascino dell’imprenditore che la sta manipolando. I protagonisti vivranno attimi di paura, rabbia e risentimento che potrebbe portare a gesti insensati…

Endless Love, anticipazioni 3 maggio 2024: Emir riceve una sorpresa

Salih ha il cuore spezzato dopo che Zeyep ha deciso di troncare con lui, per potersi vivere la storia d’amore con Emir. La sorella di Kemal è persa per l’imprenditore che la sta manipolando per colpire il suo rivale. Lo spietato uomo d’affari convince Zeyep che farà ogni cosa sia in suo potere per stare insieme a lei, mettendo a tacere chiunque si frapponga tra loro.

Le anticipazioni di Endless Love ci svelano che Kemal parla con Onder per cercare di capire se dietro la sua aggressione ci sia Emir. Il padre di Nihan, però, chiede più discrezione da parte dell’ingegnere per non mettere in pericolo sua figlia ancora nelle mani del marito. La pittrice, invece, vede Emir e Zeyep insieme e decide di sparire per qualche ora in preda alla rabbia. L’imprenditore scopre che la moglie non è a casa, si infuria e la cerca ovunque, ma lei non è dove pensava. Emir non sa che a casa lo aspetta una sorpresa che potrebbe rimescolare le carte in tavola e cambiare la sua vita. Kemal, invece, riceve la piena fiducia di Hakki che affida a lui e Asu la piena gestione della compagnia rifiutando Emir.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Nihan scopre che Emir ha una relazione con la sorella di Kemal e capisce quale sia il vero intento del marito. Per questa ragione, la pittrice cerca di parlare con Zeyep per metterla in guardia su quanto possa essere pericoloso l’imprenditore, ma la giovane non vuole sentire ragioni.

Kemal, invece, scopre per caso che il fratello Tarik ha iniziato a lavorare proprio per Emir e questo lo fa scoppiare di rabbia. I due litigano furiosamente; l’ingegnere non si capacità del perchè il fratello stia dalla parte del suo rivale in affari e amore.

