Anticipazioni Endless Love, puntata 5 luglio 2024/ Emir inganna Nihan: la strategia per riconquistarla

Domani pomeriggio, venerdì 5 luglio 2024, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la soap turca Endless Love; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni di questa nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Emir ha ormai ben chiaro in mente il suo obiettivo; riconquistare il cuore e la fiducia di Nihan anche attraverso strategie e piani ben collaudati con l’obiettivo di sorprenderla, riportarla tra le sue braccia e allontanarla definitivamente da Kemal.

Per questo motivo Emir escogita una strategia diabolica, fingendo un guasto alla macchina e ricreando in questo modo una situazione romantica molto simile a quella che Nihan aveva già vissuto in precedenza con il suo Kemal; la coppia si ritrova così nei pressi di una piccola casa nella campagna, dove sostano per mangiare un piatto di pasta. Entrambi però non sanno che a seguirli a distanza c’è proprio Kemal; l’ingegnere osserva la coppia e, in quell’occasione, rimane colpito dalla loro sempre più evidente vicinanza.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, invece, Nihan è stata coinvolta nel progetto dedicato alla costruzione della scuola, progetto che tuttavia è privo di risorse economiche sufficienti per portarlo a termine; Keman e Leyla ne sono ben consapevoli ma non vorrebbero privare la pittrice del suo entusiasmo.

Nel frattempo, Emir comprende che è necessario mettere in atto alcune strategie per riconquistare Nihan e allontanarla in maniera definitiva da Kemal; l’imprenditore interrompe così il lavoro della donna e decide di riportarla a casa, fingendo un guasto alla macchina sul tragitto, un po’ come era capitato in precedenza alla pittrice insieme al suo Kemal. Quest’ultimo però vuole vederci chiaro: l’ingegnere non è convinto del riavvicinamento di Nihan a Emir e teme che la sua amata possa essere stata ricattata dal marito e costretta a fare ritorno nella loro casa, per questo decide di seguire la coppia in ogni suo spostamento.

