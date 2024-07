Anticipazioni Endless Love, puntata 4 luglio 2024/ Emir ha una strategia per riconquistare Nihan

Anticipazioni Endless Love, 4 luglio 2024: Kemal e Leyla preoccupati per Nihan

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, giovedì 4 luglio 2024, con la soap turca Endless Love; cosa rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity? Al centro della trama c’è nuovamente Nihan, ormai totalmente immersa nel nuovo progetto dedicato alla costruzione di una scuola presso l’area della centrale termoelettrica; la pittrice è entusiasta di questo lavoro, ma ad essere preoccupati sono Kemal e Leyla, consapevoli che questo progetto abbia importanti lacune e sia privo di sufficienti disponibilità economiche per poterlo portare a compimento.

Intanto Emir ha una strategia ben definita per riconquistare a tutti gli effetti il cuore della protagonista; l’uomo d’affari decide infatti di interrompere il lavoro della moglie e di riportarla a casa, simulando però lungo il tragitto un guasto alla macchina al fine di ricostruire una precedente situazione romantica che la pittrice aveva vissuto con il suo Kemal. Basterà questa strategia al diabolico protagonista di Endless Love per far ricredere Nihan?

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Endless Love in onda su Canale 5, Nihan organizza una trappola per scoprire cosa nascondono Emir e Zeynep; la giovane non è affatto convinta dei loro atteggiamenti e nutre importanti sospetti su di loro. Situazione delicata anche per Kemal che, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, si lascia convincere dal signor Hakki a ritirarle e a ritornare così a lavorare nel progetto.

L’ingegnere si ritrova così a lavorare di nuovo insieme a Nihan ma le cose non si fanno affatto semplici; Kemal teme infatti che, essendo questa un’iniziativa ormai vecchia e da tanto tempo accantonata, Emir possa sfruttarla per nascondere possibili azioni illecite della sua compagnia. I sospetti sull’imprenditore si fanno sempre più insistenti: a che punto arriverà la ricerca della verità da parte di Kemal?

