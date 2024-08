Anticipazioni Endless Love puntata del 30 agosto 2024: Emir vuole uccidere Kemal

Novità nel palinsesto autunnale di Canale5, la dizi turca Endless Love si fa in tre. Le nuove puntate continueranno ad andare in onda dal lunedì al venerdì a partire a partire dalle 14.10 circa, domani venerdì 30 agosto 2024 andranno in onda in prima serata a partire dalle 21.25 circa su Canale 5 e dalla prossima settimana andranno in onda anche nel weekend al posto di My Home My Destiny. Prima di scoprire le anticipazioni su Endless Love della puntata in prima serata del 30 agosto vediamo cosa accadrà nella puntata di domani pomeridiana.

Anticipazioni Endless Love, puntata 30 agosto 2024: finale di stagione in prima serata/ Emir in fin di vita

Dalle anticipazioni su Endless Love pomeridiana del 30 agosto 2024 si scopre che di fronte alle risposte reticenti di Zeynep riguardo Emir, Kemal deciderà di contattare un hacker per recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella. Leggendoli, scoprirà tutta la verità sulla relazione tra Zeynep ed Emir. Galip chiede ad Asu di incontrarsi e poi le rivolge delle domande molto personali sulla sua famiglia. Ciò porta la donna a dedurre che Galip conosca ormai la sua vera identità. Emir decide che è arrivato il momento di uccidere Kemal, e chiede a Tufan di portare a termine l’incarico.

Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 29 agosto 2024/ Ilgaz ingannato da Engin: è scontro con Ceylin

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Svelate le anticipazioni Endless Love della puntata in onda nel pomeriggio del 30 agosto 2024 non resta che fare un passo indietro e scoprire cos’è successo nelle puntate precedenti della dizi turca con protagonisti Kemal, Nihan ed il diabolico Emir. Quest’ultimo, dopo il patto fatto con Asu per sbarazzarsi del bambino che Nihan porta in grembo e che è di Kemal, si accorda con un medico per fare un intervento di aborto all’insaputa della moglie.

Per fare in modo che Nihan perda il bambino è stata stordita mentre beveva un latte e caffè offerto dal marito dentro al quale quest’ultimo ha sciolto delle sostanze utili all’interruzione di gravidanza. L’uomo porterà dunque la moglie in stato di incoscienza nel luogo preposto all’operazione è riuscito nel suo intento? Per fortuna no perché un attimo prima dell’intervento ha avuto un rimorso di coscienza.

Jeremy Jackson alias Hobie in Baywatch rompe il silenzio sulla serie/ “È stato tremendo, negli spogliatoi...”

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming



Endless Love, serie turca di Canale 5, va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle ore 14.10; per i telespettatori è disponibile anche il servizio in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove è possibile prendere visione delle puntate in contemporanea alla messa in onda televisiva. All’inizio dell’articolo vi abbiamo svelato anche i nuovi appuntamenti