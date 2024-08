Anticipazioni Endless Love, 29 agosto 2024: il piano di Emir, Ozan in cella

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, giovedì 29 agosto 2024, con la soap Endless Love in onda su Canale 5; come rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Emir ha architettato un piano segreto per nascondere a Nihan la sua gravidanza. Il diabolico uomo d’affari ha infatti scoperto che la donna è incinta, dopo i numerosi malori che l’hanno colpita nell’ultimo periodo, compreso quello alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 agosto 2024/ Guido lascia la sua casa, Mariella in crisi

Emir ha compreso che ovviamente non può essere lui il padre del bebè, ma si tratta di Kemal, e si è così concordato con il medico affinché non venga data a Nihan alcuna comunicazione relativa alla gravidanza in corso; la pittrice, a sua insaputa poiché incosciente, sta per affrontare un intervento chirurgico che rientra nel diabolico piano dell’imprenditore. Nel frattempo, Ozan è stato arrestato ed è finito in cella: il ragazzo è vittima di uno stato di sconforto totale e le sue condizioni allarmano e non poco i suoi famigliari.

Anticipazioni La promessa, puntata 29 agosto 2024/ Catalina pronta alla partenza, ma Pelayo rinuncia!

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ripercorrendo invece quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love, Nihan ha avuto un malore durante la festa di fidanzamento di Kemal e Asu ed è stata prontamente ricoverata in ospedale; al risveglio ha scoperto non solo che Ozan è stato arrestato, ma i medici le hanno comunicato che il test di gravidanza è negativo, nascondendole la verità come concordato con Emir.

Nel frattempo permangono le distanze tra Emir e Asu; entrambi si sono ritrovati al capezzale della madre e l’imprenditore ha tentato un gesto di riavvicinamento nei confronti della sorella, la quale però l’ha rifiutato. Il rapporto d’amore tra Kemal e Nihan, invece, è ormai ai titoli di coda: i due sono protagonisti di un acceso scontro in cui si rimpallano reciproche accuse.

Anticipazioni The Family, puntata 29 agosto 2024/ Scoperta choc per Aslan: Cihan non è suo fratello!

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Endless Love, serie turca di Canale 5, va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle ore 14.10; per i telespettatori è disponibile anche il servizio in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove è possibile prendere visione delle puntate in contemporanea alla messa in onda televisiva.