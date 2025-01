L’amatissima dizi turca terrà compagnia ai suoi tantissimi fan anche nel pomeriggio di sabato 18 gennaio 2025, Endless Love infatti andrà in pausa solo domenica. A differenza del resto della settimana terrà compagnia ai telespettatori con un doppio appuntamento non alle 14.10 ma dalle 14.45 alle 16.30, lasciando poi spazio ad una nuova puntata di Verissimo. Cosa succederà ai protagonisti nella puntata di domani? Come al solito novità e colpi di scena non mancheranno, le anticipazioni fanno sapere che dopo essere stata investita da un’auto Zeynep verrà portata subito in ospedale da Emir.

La Soydere riuscirà a salvarsi, il suo bambino però non sopravviverà, una notizia che sconvolgerà non poco Emir. La sete di vendetta dello spietato imprenditore nei confronti di Kemal aumenterà e pensa che dovrà essere ancora più credele. Stando alle anticipazioni negli episodi di domani Kozcuoğlu chiederà a Baran di fermarsi. Nel frattempo Nihan e Kemal dopo il matrimonio saranno al settimo cielo quando arriveranno nella loro nuova casa.

Endless Love, anticipazioni 18 gennaio 2025: Nihan e Kemal sotto attacco, Hakan si reca da Emir per arrestarlo ma non lo trova

In ospedale Zeynep sarà incredula quando Emir gli dirà che ha perso il figlio che portava in grembo. In preda alla rabbia lo accuserà di essere stato lui ad uccidere il loro bambino, lui si recherà da Feime per chiederle di stare accanto alla figlia. Le anticipazioni di Endless Love fanno poi sapere che Kemal e la sua amata sentiranno la mancanza di Deniz, decideranno quindi di tornare a casa da lei ma verranno presi d’assalto da alcuni uomini guidati da Mehmet.

Saranno gli uomini guidati da Zehir e Ayhan ad evitare la tragedia e non appena Mehmet confesserà di essere stato assunto da Emir Hakan riuscirà ad ottenere un mandato d’arresto per Kozcuoğlu. Le anticipazioni di Endless Love di domani, sabato 18 gennaio 2025, rivelano che il commissario si precipiterà a casa dell’imprenditore convinto di trovarlo lì e di poterlo finalmente arrestare, però scoprirà che è sparito.