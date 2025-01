Le ultime vicende di Endless Love stanno tenendo i telespettatori col fiato sospeso, questi infatti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nei prossimi episodi. L’amata dizi turca va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 su Canale 5 e tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche il sabato, però alle 14.45. In termini di ascolti conquista sempre ottimi ascolti, moltissime sono infatti le persoche che puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà a Endless Love nella puntata di domani, venerdì 17 gennaio 2025? Sul web sono trapelate curiose anticipazioni che come al solito lasceranno tutti senza parole. Queste fanno sapere che Emir sarà furioso non appena scoprirà che Kemal è riuscito a salvarsi grazie all’aiuto di Zeynep. Infatti è stata lei a dire a Zehir dove il marito aveva portato suo fratello per ucciderlo.

Endless Love anticipazioni 17 gennaio 2025: Kemal e Nihan si sposano, Zeynep viene investita da un’auto

Dopo aver rischiato la vita Kemal è tornato dalla sua amata ma il suo nemico non ha nessuna intenzione di arrendersi. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che lo spietato imprenditore dirà alla moglie che non è disposto a rinunciare al suo piano di vendetta. Zeynep proverà in tutti i modi a fermarlo, lui però salirà in auto e andrà via.

La Soydere proverà ad inseguire il marito ma si renderà protagonista di una tragica vicenda. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni un’auto la investirà. Nel frattempo Nihan e Kemal riusciranno a sposarsi e in preda alla felicità daranno inizio ai festeggiamenti. Le anticipazioni di Endless Love fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 17 gennaio 2025 Zehir e Ayhan riusciranno ad impedire l’attentato di Baran, i due lo cattureranno ma l’uomo riuscirà a fuggire.

