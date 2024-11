Anticipazioni Endless Love, puntate del 21-23 novembre 2024: Kemal scopre che Asu ha tentato di uccidere Nihan

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Dalle anticipazioni si scopre che molte verità scioccanti verranno a galla dando vita alla resa dei conti di tutti contro tutti. Mentre continueranno i sospetti su di lei per l’omicidio di Ozan, in ospedale, Zeynep si risveglierà, verrà dichiarata fuori pericolo e si rifiuterà di denunciare Vildan. Kemal continuerà a cercare giustizia per la morte di Ozan e, seppur inizialmente convinto della colpevolezza della sorella Zeynep, man mano inizierà a credere che potrebbe non essere stata lei a ucciderlo, anche se aveva cercato di soffocarlo. Emir organizzerà un incontro segreto con Zeynep prima del suo interrogatorio, istruendola su cosa dichiarare. Kemal scoprirà che il giorno dell’incidente a Nihan qualcuno aveva manomesso i suoi freni ed indagando verrà fuori che la responsabile è Asu, è stata lei a tentare di uccidere Nihan.

Don Matteo 14 perché non va in onda oggi, 14 novembre 2024? Quando torna/ Decisione improvvisa della Rai

Le anticipazioni Endless Love rivelano che Asu chiederà a Tarik di escogitare un modo per incastrare Gurcan della manomissione dell’auto di Nihan. Nelle prossime puntate si scoprirà che Gurcan pur essendo gravemente malato, non rivelerà a nessuno chi è lo ha pagato per il tentato omicidio. Nel frattempo Leyla annuncerà la sue nozze con Ayhan a tutti e soprattutto a Vildan, sarà presente anche Emir il cui unico scopo, tuttavia, è quello di cercare vendetta contro Asu per l’incidente che a causato a Nihan e costringerà la sorella a mettersi al volante di una macchina con i freni rotti. E non è tutto perché andrà dalla madre e le racconterà tutto quello che ha fatto la figlia. Tale conversazione, tuttavia, verrà ascoltata anche da Nihan. La Sezin andrà su tutte le furie e cercherà di affrontare i due fratelli e andrà a rivelare tutto a Kemal.

Endless Love anticipazioni, puntata di oggi 14 novembre 2024/ Zeynep muore? Emir fa una scoperta choc su Asu

Endless Love anticipazioni prossime puntate: Kemal chiede il divorzio ad Asu

Dalle anticipazioni Endless Love si scopre inoltre che quando Nihan racconterà al Soydere che è stata Asu a manomettere i freni della sua auto e tentare di ucciderla quest’ultimo andrà su tutte le furie. In preda alla rabbia e deluso ed amareggiato dal comportamento della moglie Kemal chiederà il divorzio ad Asu. È inutile dire che la sorella di Emir sarà disperata e mediterà una spietata vendetta contro la Sezin. Infatti successivamente Nihan e Kemal andranno nella sua stanza, non la troveranno ma saranno molto preoccupati per una grande macchia d sangue nella sua camera. Il prossimo appuntamento con Endless Love è per giovedì 16 novembre alle 14.45 circa e per giovedì 21 novembre in prima serata.