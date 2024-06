Anticipazioni Endless Love, puntate 21 e 22 giugno 2024/ Nihan torna a casa da Emir pur di salvare Kemal

Anticipazioni Endless Love, 21 e 22 giugno 2024: Zeynep e Ozan si nascondono

Oggi e domani pomeriggio, venerdì 21 e sabato 22 giugno 2024, vanno in onda due nuove puntate di Endless Love su Canale5; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity per la puntata di oggi, anche Zeynep e Ozan si sono appartati in un nascondiglio segreto esattamente come Kemal e Nihan. Zeynep nutre forti preoccupazioni dopo aver appreso di essere incinta, e questa volta per davvero, e teme che Emir possa fare del male al bambino prossimo alla nascita; per questo dovrà decidere tra la sua vita e quella di Kemal.

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 21 giugno 2024/ Emine in crisi per la proposta di Faruk

Per quanto riguarda le anticipazioni della puntata di domani, sabato 22 giugno, Nihan è preoccupata perché Emir non solo ha scoperto qual è il nascondiglio segreto in cui la pittrice si rifugia con Kemal, ma ha anche minacciato la donna di uccidere l’ingegnere. La pittrice è spaventata e ha preferito non dire nulla a Kemal, arrivando a prendere una decisione importante: tornare a casa da Emir pur di salvare il suo amato, chiedendo però in cambio al diabolico imprenditore di trascorrere ancora un giorno assieme a Kemal.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Test del DNA per Roberto, assediato dalla stampa

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love in onda come sempre su Canale5, la storia d’amore clandestina tra Kemal e Nihan prosegue nella più assoluta riservatezza, in un nascondiglio segreto in mezzo ai boschi. Nel frattempo Ozan ha lasciato una lettera a Zeynep contenente probabilmente informazioni importanti sul suo passato: Emir ne viene a conoscenza e, pur di arrivare a scoprirne il contenuto, minaccia Onder di strangolarlo qualora si fosse rifiutato.

Sono tante invece le preoccupazioni per Zeynep che, dopo aver inizialmente simulato di essere incinta, questa volta sta facendo i conti con una gravidanza vera e propria: una scoperta che la destabilizza e che avrà ripercussioni anche su Ozan.

La promessa, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Manuel è geloso di Jana e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA