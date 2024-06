Anticipazioni Endless Love, puntate 18 e 19 giugno 2024/ Zeynep scopre di essere incinta!

Anticipazioni Endless Love, 18 e 19 giugno 2024: Emir minaccia Onder

Nuove anticipazioni in arrivo per Endless Love, riportate sul sito di Mediaset Infinity, per le puntate in onda oggi e domani, martedì 18 e mercoledì 19 giugno 2024. Partendo con le anticipazioni della puntata di oggi, Nihan e Kemal continuano a vivere la propria relazione nella più assoluta clandestinità, nascondendosi in gran segreto tra i boschi; Emir, intanto, è intenzionato a scoprire cosa c’è scritto nella lettera che Ozan ha lasciato a Zeynep e, per questo motivo, arriverà a minacciare di strangolare Onder se non gli riferirà il contenuto.

Il suocero di Emir si rifiuterà di rispondergli e anche Vildan interverrà, svelando tutta la verità al diabolico uomo d’affari pur di non mettere a rischio la salute e la vita del marito. Proseguendo con le anticipazioni di Endless Love per la puntata di mercoledì 19 giugno 2024, Tufan è a conoscenza della nave che porterà Kemal e Nihan lontano da Istanbul e ne dà informazione ad Asu, ancor prima che a Emir. Intanto per Zeynep è in arrivo una notizia che la destabilizzerà e non poco: la ragazza scoprirà di essere incinta, e questa volta non è una finzione come accaduto in precedenza.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Endless Love, in onda come sempre su Canale5? Ozan alla fine ha deciso di andare a costituirsi: una scelta importante e di grande responsabilità per salvaguardare il bene della famiglia e soprattutto di Nihan, che avrà così modo di fuggire con Kemal da Istanbul e vivere un futuro di amore e serenità accanto al suo uomo.

Intanto proseguono le trame della soap opera turca che coinvolgono Asu e Tufan: la donna, dopo aver fatto un’importante scoperta su Tufan, è infatti convinta che le stia nascondendo qualcosa non rivelandole alcune informazioni.

