Anticipazioni Endless Love, puntate prossima settimana: Kemal e Nihan fanno una scoperta sconcertante su Asu e Emir

Dalle anticipazioni Endless Love si scopre che anche nelle puntate della prossima settimana dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto Kemal con l’obbiettivo di distruggere Emir, chiederà ad Asu di allearsi con lui. Lo farà attraverso una lettera consegnata a Tufan, il quale però, a sua volta non la darà alla ragazza ma direttamente ad Emir. Nel frattempo il Soydere, ancora scosso dal tentativo di suicidio di Asu, tornerà sui suoi passi e dopo aver parlato con Nihan, anche lei sotto choc, prenderà una decisione inaspettata.

Stando a quanto riportano le anticipazioni Endless Love per la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, infatti, Kemal vorrà tornare di nuovo insieme ad Asu e lo confesserà a Zehir. Nel frattempo, Asu fornirà ad Emir i movimenti bancari di Kemal per consentire al fratello di indagare sulle sue azioni. Leyla e Ayhan indagheranno sull’origine della ragazza. Con fatica riusciranno a trovare i certificati di nascita e farà una scoperta choc su Asu ed Emir: i due sono sorella e fratello! Immediatamente avviseranno Kemal che a sua volta correrà a dire tutto a Nihan. L’ingegnere e la pittrici sotto choc inizieranno a meditare vendetta.

Endless Love, anticipazioni puntata dal 28 settembre al 4 ottobre

E non è tutto dalle anticipazioni Endless Love si scopre che una volta scoperta la verità Kemal inizierà ad essere molto sospettoso nei confronti di Asu, e sarà convinto che quest’ultima stia tramando contro di lui. In difficoltà con le banche e con le transizioni controllate, il Soydere finirà sotto le grinfie di Emir. Quest’ultimo lo minaccerà: o gli cede i terreni o farà arrestare Mesut e prendere il controllo della società. Kemal sarà cotretto ad accettare l’accordo con Emir per proteggere Mesut, tuttavia non solo inizierà a cercare un modo per liberare Nihan e sua figlia Deniz ma anche per vendicarsi di Asu ed Emir.

Nel frattempo, ignara della verità, Zeynep è sempre più gelosa di Emir e della misteriosa donna che è al suo fianco, che altri non è che la sorella Asu. Affronta l’uomo ma quest’ultimo le intima di lasciarlo in pace altrimenti rivela a tutti la verità sulla morte di Ozan. Il piano di vendetta di Kemal nel mentre, inizia a prendere forma. Kemal sposerà in fretta e furia Asu, ovviamente non per amore ma solo per poter in questo modo gestire le quote azionarie della Holding di Galip. Ed infatti alla riunione della Kozcuoglu Holding, in presenza di Galip ed Emir, Kemal annuncerà di essere il maggiore azionista, ottenendo la sua vendetta.

Endless Love, dove siamo rimasti: riassunto puntate precedenti

Svelate tutte le anticipazioni su Endless Love nelle puntate della prossima settimana non resta che fare un passo indietro e ripercorrere cos’è successo nelle puntate precedenti. Nihan dopo aver sposato Emir per volere della sua famiglia rincontra il suo primo vero amore Kemal. E tra i due riscoppia di nuovo la passione ostacolata in tutti i modi non solo dal marito di lei ma anche dalla famiglia di lui, soprattutto dalla madre Fehime. Nihan nel frattempo rimane incinta e dà alla luce una figlia Deniz, la piccola è figlia di Kemal ma la donna non rivela a nessuno la verità. E tra minacce, rapimenti, intrighi, segreti e verità sconvolgenti l’amore tormentato tra Nihan e Kemal continua ad essere al centro della trama della dizi turca.