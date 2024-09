Endless Love, anticipazioni puntata di oggi in prima serata (27 settembre 2024): Nihan in pericolo di vita

Questa sera torna in onda con ben tre scoppiettanti episodi la dizi turca con protagonisti Burak Özçivit e Neslihan Atagül rispettivamente nei panni di Kemal Soydere e Nihan Sezin e dalle anticipazioni Endless Love sulla puntata di oggi si scopre che gli eventi prenderanno una piega inaspettata, Emir con la complicità di Galip tenterà una trappola a Kemal nella quale però a rischiare più di tutti sarà Nihan, che rimarrà bloccata in una ghiaccia. Asu, sempre più disperata per il rifiuto del Soydere, arriverà a compiere un gesto estremo. Un duro confronto, inoltre, ci sarà anche tra Zeynep ed Emir con quest’ultimo che terrà in pugno la giovane: è a conoscenza di tutta la verità sulla morte di Ozan.

Andando con ordine nella puntata serale di oggi di Endless Love dalle anticipazioni si scopre che Emir con la complicità del padre Galip tenderà una trappola a Kemal. L’uomo dopo aver finto una discussione con il Soydere inscenerà il suo rapimento facendosi trovare all’interno del magazzino intestato a Zehir. Gli aventi precipiteranno quando Emir consegnerà una valigetta piena di soldi a Reshat, Nihan infatti, che nel frattempo aveva inseguito il marito, giunta sul lungo spierà la scena in silenzio ma inavvertitamente farà rumore attirando l’attenzione di Emir, Galip ed i loro uomini. Troverà rifugio in una ghiacciaia ma rimarrà bloccata dentro. Nihan rischierà di morire e telefonerà a Kemal che, ricevuta la chiamata andrà da lei per salvarla.

Anticipazioni Endless Love puntata di oggi, Asu tenta il suicidio: riuscirà a salvarsi?

Kemal salverà la vita a Nihan ma per loro gli imprevisti e gli ostacoli continueranno. Le anticipazioni su Endless Love della puntata del 27 settembre 2024, infatti, svelano che dopo aver capito di essere finito in una trappola Kemal si nasconderà nel deposito di Ayhan, Nihan lo raggiungerà e ci sarà un tenero confronto tra di loro ed il Soydere che giurerà amore eterno alla sua amata confessandole di voler fuggire insieme a lei per rifarsi una vita lontano da lì. A questo punto, però, ci sarà un drammatico colpo di scena: Asu tenterà il suicidio. Prima di farlo chiamerà Nihan e Kemal al telefono ma nessune dei due risponderà. Solo dopo i due capiranno la gravità della situazione e si precipiteranno da lei.

Infine dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Endless Love (27 settembre 2024) si scopre che Nihan, mentre si trova in ospedale con Kemal per soccorrere Asu, riceverà la telefonata del marito Emir e non potendo fingere gli dirà dove si trova. L’imprenditore giungerà in ospedale con la polizia per far arrestare Kemal ma, per sua sfortuna, quest’ultimo sarà già scappato. Nel frattempo Zeynep verrà beccata insieme ad Hakan dalla madre e supplicherà Fehime di non raccontare a Tarik e Kemal che lei ed Hakan stanno insieme. Quando però si recherà in ospedale per andare a trovare Asu, vedendo parlare quest’ultima con Emir sospetterà che tra i due ci sia del tenero ignorando totalmente che in realtà sono fratello e sorella.

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Le nuove puntate di Endless Love vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche in prima serata su Canale5 a partire dalle 21:30 circa con ben tre episodi. È possibile seguire la dizi turca anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda i vari episodi sono integralmente visibili sul catalogo. Nel cast oltre ai due protagonista ad impersonare il cattivo per eccellenza Emir Kozcuoğlu c’è l’attore Kaan Urgancıoğlu. Noto per interpretare anche l’avvocato Ilgaz Kaya in Segreti di famiglia.