Anticipazioni Endless Love, puntata del 22 novembre 2024: Kemal chiede ad Asu il divorzio

Mediaset ha deciso di rivoluzionare il suo palinsesto rimettendo la dizi turca con protagonisti Kemal e Nihan nel pomeriggio di Canale5 e dunque anche le anticipazioni Endless Love subiranno dei cambiamenti. Andando con ordine nella puntata di domani, venerdì 22 novembre 2024, continuerà la resa dei conti tra Emir e Asu mentre Kemal, dopo aver capito di amare Nihan e di voler stare con lei e con la piccola Deniz per sempre, prenderà una decisione inaspettata e improvvisa. Nel dettaglio, Kemal comunicherà ad Asu di volere il divorzio. La sorella di Emir andrà su tutte le furie e, resasi conto che Nihan è presente, scatenerà una violenta lite con il Soydere ed accecata dalla rabbia mediterà il suo piano di vendetta.

Asu andrà dal fratello Emir e gli consegnerà tutte le prove contro Kemal ma vorrà qualcosa in cambio, gli chiederà di recuperare Gurcan. Emir organizzerà quindi un raid per rapire l’uomo, che, nel frattempo, resisterà stoicamente all’interrogatorio di Ayhan. Del commando di cui farà parte anche Tarik per volere di Asu anche se ancora non si fida pienamente dell’uomo. L’incursione, tuttavia, non andrà secondo i piani e si concluderà con la rocambolesca fuga di Gurcan. A questo punta la situazione per Asu si farà sempre più complicata e le sarà al centro delle trame di Endless Love, da una parte sarà sempre più preoccupata del fatto che la possa venire fuori la verità sulla morte di Ozan e dall’altro sarà distrutta per la decisione di Kemal di divorziare, vedendo sfumata per sempre la possibilità di riconquistarlo.

E dalle anticipazioni Endless Love della puntata di sabato 23 novembre 2024 si scopre che la situazione di Asu prenderà una piega imprevista e inaspettata. Asu annuncerà a Kemal di voler accettare il divorzio e gli chiederà di lasciare libero l’appartamento per consentirle di fare le valigie. L’indomani Kemal e Nihan avvistano Gürcan: messo alle strette, l’uomo rivelerà chi ha commissionato il tentato omicidio di Nihan: Asu. A questo punto i due si precipiteranno in casa della giovane, ma si troveranno di fronte a uno scenario sconvolgente. Asu non sarà in casa, i due la cercheranno ovunque non trovandola da nessuna parte ma ciò che farà preoccupare maggiormente è il ritrovamento di una grande macchia di sangue nella sua camera. Cos’è successo? Asu è stata uccisa?

Le indagini prenderanno immediatamente il via e saranno dirette dalla nuova commissaria Mercan. Nihan proverà sin da subito un’immediata avversione nei suoi confronti. La scena sembrerà non lasciare spazio a dubbi, che fine ha fatto Asu? Si inizierà ad indagare sul suo possibile omicidio ed il principale sospettato sarà Kemal ma anche Nihan finirà nel mirino delle accuse. Nel frattempo, Emir e Galip saranno sempre più ansiosi per l’assenza di notizie su Asu, specialmente con la riunione del consiglio che si avvicina. Galipa accuserà Emir di averla uccisa ma, dopo un drammatico scontro, deciderà di credere a suo figlio. Per sapere cos’è successo davvero ad Asu non resta che seguire le nuove puntate di Endless Love dal lunedì al venerdì alle 14.10 circa su Canale5, il giovedì in prima serata e il sabato dalle 14.50 fino alle 16.20 circa.