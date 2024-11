Anticipazioni Endless Love, puntata di oggi 21 novembre 2024: Asu si allega con Tarik

Dopo poco più di una settimana dalla messa in onda la dizi turca Segreti di famiglia è stata sospesa per lasciare spazio al ritorno trionfale delle vicende di Nihan, Kemal ed Emir. A causa degli ascolti non entusiasmanti la soap con Ilgaz e Ceylin è stata sospesa dal pomeriggio di Canale5 e verrà trasmessa nella seconda serata del giovedì sera. Vengono così stravolti anche gli appuntamenti di Endless Love che a partire da oggi tornerà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.10 circa, il giovedì in prima serata ed il sabato pomeriggio dalle 14.45 circa.

Fatte queste premesse scopriamo cosa svelano le anticipazioni Endless Love della puntata pomeridiana di oggi. La riapertura delle indagini sulla morte di Ozan renderà sempre più inquieti non solo Zeynep ma anche Asu e Tarik. La sorella di Kemal consiglierà a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole. Nel frattempo, Zehir scoprirà l’indirizzo di Gurcan e, quando Kemal e Nihan arriveranno sul posto, si accorgeranno che Tarik li ha preceduti, arrivando a mettere un bavaglio all’uomo e tenendolo in ostaggio e portarlo lontano da lì. Kemal e Nihan crederanno che Gurcan sia solo in casa e non voglia farli entrare.

Endless Love, anticipazioni puntata in prima serata di oggi: Emir si vendica di Asu

Ed i colpi di scena non sono finiti qui perché dalle anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera, giovedì 21 novembre 2024, si scopre che mentre Kemal e Nihan avranno un attimo di tenerezza che sarà bruscamente interrotto dall’arrivo della polizia che li accuserà di aver forzato l’ingresso della casa. Nel frattempo Tarik dopo aver rapito Gurcan lo porterà in un bosco pronto per ucciderlo dopo avergli puntata una pistola alla testa ma Gurcan riuscirà a liberarsi colpendo il suo rapitore e fuggirà via. Zeynep si confiderà con la madre rivelandole il tormento causato dal fatto che ama l’uomo sbagliato senza essere ricambiata. Leyla raggiante ed al settimo cielo annuncerà a tutti il suo matrimonio con Ayhan.

Le anticipazioni Endless Love della puntata in prima serata del 21 novembre 2024, infine, rivelano che Asu sarà in pericolo nonostante Galip tenterà di fare di tutto per avvertirla per tempo. Emir dopo aver scoperto che è stata lei a manomettere i freni dell’auto di Nihan attirerà Asu e Tarik in una fabbrica abbandonata e poi costringerà la sorella a salire su un auto in cui ha manomesso i freni. Per fortuna l’arrivo di Mujan e Nihan sconvolgerà i suoi piani. Ed in conclusione ci sarà un altro spiazzante retroscena: verrà fuori che Gurcan è gravemente malato. E poi ancora Nihan e Kamale continueranno ad indagare sulla morte di Ozan e verrà fuori a poco a poco una sconvolgente verità

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in streaming

Svelate tutte le anticipazioni sulle puntate di oggi di Endless Love non resta che ribadire i nuovi orari di messa in onda, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, il sabato pomeriggio dalle 14.45 circa e il giovedì in prima serata a partire dalle 21.30 circa con due episodi e non con tre sempre su Canale5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity o sull’app. E sempre sul sito sono disponibili tutte gli episodi già trasmessi ma anche interviste esclusive ai protagonisti. Non è chiaro se questa programmazione sia definitiva o suscettibile di cambiamenti nei prossimi giorni, la soap potrebbe sposarsi anche nella prima sera di domenica ma per il momento si tratta solo di suggestioni. Quel che è certo è che la storia d’amore tormentata di Kemal e Nihan ha conquistato i telespettatori di Canale5.