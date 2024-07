Anticipazioni Endless Love, settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2024: Zeynep e Asu a confronto

Sono in arrivo nuove puntate di Endless Love nel corso della prossima settimana, che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024: ma cosa rivelano le nuove anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Vildan sta provocando numerosi problemi a tutti dopo la diffusione delle informazioni in rete, mentre Fehime e Huseyin scoprono da Asu quanto commesso da Tarik: il loro figlio è infatti un omicida.

Passando alle vicende che coinvolgono direttamente i protagonisti principali, Kemal nota l’assenza di Emir nel corso di una riunione in azienda e se ne compiace; tuttavia, a seguire, scopre che Nihan ha deciso, con grande sorpresa di tutti, di ricoprire il ruolo che spetterebbe a suo marito in azienda durante la sua assenza. Nel frattempo Zeynep intende avere un confronto a tu per tu con Asu e le chiede di incontrarsi in privato per parlare; tuttavia, a sorpresa, anche Emir si presenta all’appuntamento tra le due donne e decide di portare via Asu.

Anticipazioni Endless Love: il figlio di Zeynep è di Emir?

Proseguendo con le anticipazioni di Endless Love per la settimana dal 29 luglio al 2 agosto 2024, Kemal ha imposto a Zehir un compito davvero importante: seguire Asu a distanza in ogni suo spostamento. Zehir decide così di tenerla d’occhio e, dopo averla vista andare via con Emir, informa Kemal che subito raggiunge il posto in cui la donna è stata segretamente portata dal diabolico imprenditore.

Kemal incontra Asu e le chiede immediate spiegazioni riguardo le evidenti tensioni tra lei ed Emir, ma la donna specifica che si tratta solo di un chiarimento necessario per entrambi. Nel frattempo, però, Kemal viene a conoscenza di una verità che potrebbe rivelarsi sconcertante; Asu, secondo quanto rivelato da Nihan, ha infatti scoperto che il figlio di Zeynep potrebbe essere di Emir…