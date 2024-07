Anticipazioni Endless Love, 26 luglio 2024: Emir e Ozan trattenuti in centrale

Tornano in onda su Canale 5 le avventure di Endless Love, la soap opera turca di successo, con una nuova puntata in programma per domani, venerdì 26 luglio 2024; cosa ci raccontano le nuove anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Dopo essere stati arrestati dalla polizia nel corso della festa per la raccolta fondi, rintracciati dopo una rapida ricerca dentro l’archivio, Ozan ed Emir continuano ad essere trattenuti alla centrale: su di loro i sospetti sono innumerevoli e ora devono dare delle spiegazioni.

Su Emir, in particolare, la polizia sospetta che possa nascondere qualcosa e per questo motivo viene trattenuto in centrale; stesso discorso per Ozan il quale, tuttavia, viene colto da un malore improvviso durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto, dovuto forse alla eccessiva tensione. Il protagonista si riprenderà? E come proseguirà il suo interrogatorio? Racconterà finalmente tutta la verità?

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, riavvolgendo il nastro della narrazione e ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, la polizia ha arrestato prima Ozan e poi Emir, quest’ultimo rintracciato tra gli archivi aziendali al termine di una rapida ricerca: per loro sono guai e vengono immediatamente portati in centrale.

Quanto accaduto alla festa per la raccolta fondi ha inevitabilmente scosso gli animi di tutti, a cominciare da Kemal che è riuscito a far arrestare sia Ozan che Emir in un colpo solo. L’ingegnere, al culmine degli eventi, si è ritrovato con la famiglia Sezin e con i suoi fratelli confrontandosi con loro e riflettendo soprattutto sul futuro: se da un lato Emir è temporaneamente innocuo in quanto bloccato in centrale dopo l’arresto, dall’altro Kemal è convinto che, d’ora in avanti, la battaglia contro di lui si farà sempre più dura…