Anticipazioni Fino all’ultimo battito 2, ci sarà?/ Bianca Guaccero: “La serie non finirà qui”

Fino all’ultimo battito 2: verso la nuova stagione?

Questa sera, giovedì 28 ottobre, su Rai 1 va in onda il finale di stagione della fiction “Fino all’ultimo battito”, con protagonista Marco Bocci nei panni del dottor Diego Mancini. A poche ore dalla messa in onda, i fan della fiction diretta da Cinzia Th Torrini si chiedono se ci sarà una seconda stagione. I buoni ascolti fanno ben sperare in una proseguimento delle vicende del dottor Mancini finito nella rete del boss Cosimo Patruno.

Fino all’ultimo battito 2 ci sarà? A dare qualche speranza in più è stata Bianca Guaccero, che nella serie interpreta Rosa Patruno, nuora del boss Cosimo (Fortunato Cerlino) e madre del giovane Mino (Michele Spadavecchia). Intervistata da NuovoTv, l’attrice e conduttrice di Rai 2 ha dichiarato: “La serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione”. Al momento, però, le sue parole non sono state confermate né da Rai Fiction né da Eliseo Multimedia, che hanno prodotto la prima stagione.

Anticipazioni Fino all’ultimo battito 2: quello che sappiamo

Se le dichiarazioni di Bianca Guaccero venissero confermate è possibile che le riprese di “Fino all’ultimo battito 2” possano iniziare già nel 2022, permettendo così una messa in onda nell’autunno dello stesso anno o a inizio 2023. Ovviamente è difficile ipotizzare la trama dei nuovi episodi, tutto dipenderà da come si concluderà l’ultima puntata in onda questa sera, giovedì 28 ottobre, su Rai 1: Diego Mancini riuscirà a operare Cosimo senza mettere a rischio la vita della sua famiglia?

Ma soprattutto, il medico onorerà il patto stretto con il boss, liberando così della sua stretta? Inoltre Rosa è decisa ad allontanare il figlio Mino dal nonno: riuscirà ad allontanarlo dall’ambiente in cui è cresciuto? Insomma ci sono ancora molti interrogativi aperti a cui trovare risposta prima di un’ipotetica seconda stagione di “Fino all’ultimo battito”.

