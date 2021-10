ANTICIPAZIONI FINO ALL’ULTIMO BATTITO, QUARTA PUNTATA/ Elena annulla le nozze?

Dopo aver scoperto il tradimento del futuro marito, Elena pensa di annullare una volta per tutte il matrimonio. D’altra parte il loro rapporto aveva preso una brutta piega da tempo e adesso che sa del tradimento ha intenzione di prendersi una pausa. Stando alle anticipazioni della quarta puntata, Diego proverà a farle cambiare idea. Ma ci riuscirà? I rumors del prossimo episodio, inoltre, rivelano che il medico si metterà in contatto con Bashir per provare ad incastrare Cosimo.

I due vogliono buttare giù un piano per far arrestare il boss della malavita barese, ma si tratta di qualcosa di estremamente pericoloso. Nel frattempo l’ospedale entrerà finalmente in possesso del macchinario per curare la giovanissima Vanessa.

Fino all’ultimo battito, anticipazioni quarta puntata: Elena in crisi

Continua l’appuntamento con la serie tv Fino all’ultimo battito, che torna giovedì prossimo 14 ottobre su Raiuno, con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Le anticipazioni della fiction rivelano che nella quarta puntata ci saranno parecchi colpi di scena e accadimenti sorprendenti. Le attenzioni sono tutte concentrate su Elena, che sarà alle prese con un clamoroso tradimento da parte di Diego.

Cosa succederà tra i due? Sarà la fine della loro storia d’amore? Lo scopriremo tra sette giorni, quando nel nuovo episodio vedremo le certezze di Elena sciogliersi come neve al sole. Per la nostra protagonista arriverà un momento di grande crisi, soprattutto per quanto concerne la vita sentimentale.

Anticipazioni Fino all’ultimo battito, quarta puntata: Diego bacia appassionatamente Rosa

Le anticipazioni di Fino all’ultimo battito ci svelano il bacio passionale tra Diego e Rosa. Elena assisterà alla scena e subirà un trauma non indifferente. Intenta a chiedere spiegazioni e capire i reali motivi del gesto di Diego, la donna verrà travolte da nuove bugie. Diego, infatti, non racconterà la verità su quello che è il motivo che sta vivendo e così proverà a giustificarsi, minimizzando l’episodio come una debolezza del periodo.

Come reagirà Elena? Nella prossima puntata potrebbero esserci ulteriori sorprese, dato che la trama dei nuovi episodi sembra rivelare parecchi colpi di scena anche per gli altri personaggi. Appuntamento fissato per giovedì prossimo 14 ottobre, ovviamente sempre su Raiuno.



