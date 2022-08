Anticipazioni Fratelli Caputo puntata 24 agosto/ Franca e Agata ai ferri corti

Fratelli Caputo, anticipazioni terza puntata che torna in replica 24 agosto 2022

Le anticipazioni della terza puntata in replica di Fratelli Caputo, in onda il 24 agosto su Canale5, svelano che la signora Caputo, Franca, sta per arrivare in città per vedere il figlio. Nino e Alberto, sapendo che tra lei e Agata non scorre buon sangue, devono trovare una soluzione per impedire che le due si incontrino. Secondo le anticipazioni, il piano dei due fratellastri non andrà come sperato perché la signora Franca arriverà prima del previsto, quindi lo scontro tra lei e Agata sarà inevitabile. Nessuna delle due donne sembra volersene andare.

Anzi, Agata sarà addirittura più gentile nei confronti di Alberto e Patrizia solo per sminuire Franca, cosa che le darà molto fastidio. A quel punto, la donna alloggerà nella stanza di Turi, un dipendente di Nino, nella speranza che la situazione in casa si calmi. Paradossalmente, i litigi tra Agata e Franca hanno riavvicinato i due fratellastri, che hanno modo di parlare del passato…

Fratelli Caputo: Nino e i pescatori contro Alberto

Le anticipazioni della terza puntata in replica di Fratelli Caputo svelano inoltre che Alberto si troverà in una posizione scomoda e sarà costretto a dare spiegazioni quando i pescatori di Roccatella, incoraggiati da Nino, protesteranno contro la costruzione di mercati ittici. Secondo gli umili commercianti, questa mossa di Alberto non farà altro che danneggiare la loro attività. Nino ha un’idea per scoraggiare gli investitori: si inventa delle storie che possano convincere le ditte a rinunciare alla costruzione del mercato ittico, e coinvolge anche sua madre nel piano.

A quel punto, Alberto, scoperto tutto, si infuria con Nino e sarà costretto a contattare gli appaltatori per spiegare loro la situazione. E la realtà del progetto è ben altra: Alberto è infatti mossa da altri intenti. Tuttavia, il suo progetto viene preso di mira dall’Onorevole Valenti, che farà di tutto affinché le ditte accettino di investire su Roccatella…











