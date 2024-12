Anticipazioni Grande Fratello 2024 puntata 30 dicembre: ecco cosa accadrà

La puntata del Grande Fratello 2024 in onda lunedì 30 dicembre non sarà solo gioiosa per l’arrivo dell’ultimo dell’anno ma regalerà diversi momenti forti ai concorrenti. Al centro della serata ci sarà sicuramente l’allontanamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, dopo la scelta di lui di chiudere la relazione, appaiono sempre più lontani, ma anche sempre più sofferenti. Entrambi continuano a piangere e a dichiarare a distanza di sentire la mancanza l’uno dell’altra con Lorenzo che, tuttavia, appare molto frenato per le sue paure legate al passato. Dall’altra parte c’è una Shaila sempre più delusa e che fatica a riconoscere il ragazzo di cui si è innamorata.

All’interno della casa continuano ad evitarsi ma a guardarsi da lontano e nella puntata del 30 dicembre, Alfonso Signorini li metterà sicuramente a confronto per dare una svolta definitiva, sia positiva che negativa, alla situazione. Nel corso della serata, poi, ci sarà un’eliminazione tra Emanuele, Bernardo, le Monsè e Zeudi.

Anticipazioni Grande Fratello 2024: il balletto di Enzo Paolo Turchi

La puntata del Grande Fratello 2024 del 30 dicembre, però, regalerà al pubblico di canale 5 anche un momento di gioia grazie ai balletti di Enzo Paolo Turchi. Il coreografo, il giorno di Santo Stefano, è tornato nella casa insieme a Carmen Russo per preparare nuove coreografie.

Mentre spiegava ai concorrenti i vari passi, Enzo Paolo si è poi lasciato sfuggire uno spoiler svelando che, con i concorrenti, ballerà anche una persona misteriosa. “Tommy dove stai? Ragazzi dove sta Tommy? Allora Tommaso ascolta, tu e lui vi mettete lì perché starete vicino a Rebecca!”, le parole di Enzo Paolo che ha così spifferato la presenza anche di Rebecca Staffelli nel balletto.

