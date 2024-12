Continua la sofferenza per Lorenzo Spolverato, che nella casa del Grande Fratello continua a vivere momenti di alti e bassi. Durante la notte della Vigilia di Natale si è lasciato andare in un lungo pianto, raccontando agli altri coinquilini di essere parecchio in difficoltà con la questione Shaila. Insieme ai compagni della casa, ha voluto lasciarsi andare pinagendo senza freni e cercando conforto in un momento così delicato durante le feste natalizie.

Fausto Pinna, chi era il compagno di Iva Zanicchi: "Perdita dolorosissima"/ Morto per un tumore ai polmoni

Lorenzo Spolverato si è sfogato con Chiara, Le Monsè e Bernardo Cherubini, che lo hanno ascoltato pazientemente. A stupire è stata la sua confessione sulle relazioni stabili, che per lui sono sempre state molto difficili da mantenere. Il ragazzo ha spiegato agli altri di sentirsi spesso schiacciato appena inizia un rapporto: “Mi butto nella relazione e poi mi perdo delle persone preziose“, spiega. Poi ancora, Lorenzo Spolverato sottolinea di essere ormai avvezzo ad accettare la sofferenza. “Sono un danno io, non cado in vittimismo e so di essere molto complicato”.

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, crisi di coppia? Pianto improvviso/ "Secondo me non corrisponde..."

Lorenzo Spolverato

Al contrario della gioia che la Vigilia di Natale dovrebbe portare anche nel cuore degli inquilini del Grande Fratello, per Lorenzo Spolverato non sembra essere stata una nottata facile. Nel mezzo della festa durante la mezzanotte, anche il ragazzo come gli altri coinquilini ha brindato al Natale. Forse è stata proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendolo a isolarsi in piscina e a scoppiare in un pianto disperato. Complice il periodo festivo e il calore natalizio, si è trovato a riflettere profondamente su sè stesso e su quello che vuole dall’amore. Durante la notte ha confidato ad Alfonso D’Apice ed Eva Grimaldi di essere vittima di questo circolo vizioso che poi lo porta a soffrire isolandosi.

Paola Caruso in ospedale a Natale, la malattia del figlio Michele/ "Un medico mi ha detto che..."

I coinquilini gli sono stati vicini, mostrandosi complici con lui. In particolare, Eva ha cercato di incoraggiarlo a seguire il suo cuore e ad andare dalla sua Shaila. Chiara invece gli ha ribadito che questa dinamica deve risolverla da solo e che nessuno può affrontarla per lui. Non solo, anche Luca Giglio ha voluto unirsi al gruppo e dire la sua, cercando di spingere Lorenzo Spolverato a raggiungere Shaila. Lui, però, ha deciso di non andare. “Manca, manca ma non vado perchè fa male“, dice. Cosa deciderà di fare? Andrà a parlare con la fidanzata o rimarrà sui suoi passi?