Anticipazioni Hotel Portofino, prima puntata/ Bella contro Vincenzo Danioni

Hotel Portofino: anticipazioni della nuova serie di Raiuno

Martedì 25 luglio, in prima serata, Raiuno trasmette la prime di tre puntate di “Hotel Portofino“, una serie britannica che racconta la storia di una famiglia inglese che, negli affascinanti quanto difficili Anni Venti, gestisce un albergo frequentato dai turisti nella Riviera Ligure. Protagonista indiscussa della serie è l’inglese Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale britannico che deve dividersi tra la gestione dei clienti esigente e cosmopoliti e la sua famiglia. Il marito Cecil, infatti, non la aiuta nella gestione dell’albergo sperperando il denaro al casinò mentre il figlio Lucian, reduce dalla Prima Guerra Mondiale, vorrebbe realizzare i propri sogni professionale.

Il giovane Montalbano replica/ Anticipazioni puntata 24 luglio: l'amore per Livia cambia Salvo

Il giovane, infatti, vorrebbe dedicarsi alla pittura, ma Cecil spinge perché sposi la ricca Rose, figlia di una sua vecchia fiamma e che renderebbe la propria famiglia ancora più ricca. La figlia Alice, invece, è quella che ha maggiore senso di responsabilità occupandosi e preoccupandosi di tutto.

Hotel Portofino: anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata di “Hotel Portofino“, Bella Ainsworth si occupa del proprio albergo che, nella splendida cornice di Portofino, prova ad accontentare tutte le richieste dei propri clienti che a gestire la propria famiglia non potendo assolutamente contare sul supporto del marito Cecil. Come se non bastasse, Bella si ritrova a scontrarsi anche Vincenzo Danioni, vicesindaco di Portofino.

Eugenio Mastrandrea, chi è il nuovo capitano dei Carabinieri in Don Matteo 14/ Prima foto ufficiale!

Con il Fascismo che prende sempre più piega sul territorio e che coinvolge sempre più persone, Vincenzo Danioni, un convinto fascista, intenzionato a danneggiare l’immagine dell’hotel con ogni mezzo possibile, mette seriamente in difficoltà Bella che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Il cast di Hotel Portofino e come vedere in streaming la serie tv

Hotel Portofino, serie ideata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, si basa sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell. Il cast è così formato: Natascha McElhone è Bella Ainsworth, Lucy Akhurst è Julia Drummond-Ward, Louisa Binder è Constance March

Elizabeth Carling è Betty Scanlon, Oliver Dench è Lucian Ainsworth, Pasquale Esposito è Vincenzo Danioni, Rocco Fasano è Gianluca Bruzzone, Lily Frazer è Claudine Pascal, Adam James è Jack Turner, Imogen King è Melissa de Vere, Olivia Morris è Alice Mays-Smith, Daniele Pecci è Carlo Albani, Lorenzo Richelmy è Roberto Albani.

NEW AMSTERDAM 5/ L'addio all'unica serie tv di sinistra degli ultimi anni

La prima puntata della nuova serie di Raiuno può essere vista in diretta televisiva, dopo il consueto appuntamento con Techetechetè e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA