Chi ha ucciso Bianca, la figlia di Libera nella fiction Rai1? Colpo di scena sul finale

L’appuntamento con l’ultima puntata di Libera, la fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino e Matteo Martari è per questa sera e a verità verrà finalmente a galla: chi ha ucciso Bianca, la figlia di Libera nella fiction di Rai1? Le anticipazioni svelano che grazie ad una soffiata in carcere Pietro capirà che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio Sergio Covacich. La giudice e l’ex fidanzato dalla figlia, ormai coppia indissolubile nelle indagini si recheranno nel cantiere navali di Covacich ma lì tutto prenderà una piega inaspettata, Teschio, lo scagnozzo di Covacich drogherà Clara mettendole nella borraccia delle anfetamine e investirà con la macchia il padre di Pietro.

Le anticipazioni di Libera fiction di Rai 1 svelano che la giudice e Zanon continueranno ad indagare su chi ha ucciso, Bianca la figlia di Libera nella fiction di Rai1 nonostante siano sconvolti e presi dallo sconforto. A complicare la situazione ci si metterò anche Davide, l’ex marito della Orlando e Procuratore che vieterà all’uomo d avvicinarsi all’ex moglie ed alla nipote Clara. Nel frattempo ci sarà un duro scontro tra Teschio e Pietro mentre Libera sarà sempre più vicina alla verità sulla morte della figlia ed arriverà ad un’importante svolta: il mandante dell’omicidio di Bianca non è Aldo Ferrero.

Si arriva così alla battute finali della fiction di Rai1, chi ha ucciso Bianca, la figlia di Libera nella fiction di Rai1? Libera capirà che il mandante dell’omicidio di Bianca non può essere Aldo Ferrero, la sua unica colpa nel processo Covacich, il processo manipolato, è quella di non aver mai espresso il suo dissenso per l’assoluzione dell’imputato che era palesemente colpevole. È questo il motivo per cui Bianca è stata uccisa, è rimasta vittima di un complotto orchestrato per insabbiare una verità scomoda, nel tentativo di aiutare la madre, voleva metterla al corrente che la sentenza Covacich stava per essere manipolata in favore del colpevole. A Ferrero il silenzio gli ha fatto ottenere, in cambio, il sostegno del giudice Bosso, giudice corrotto ormai affetto da Alzheimer, alla sua candidatura a presidente di sezione. Solo Covacich potrebbe portare a galla tutta la verità, ma verrà trovato morto impiccato nel suo cantiere. Libera intuirà che un terzo uomo, un uomo di legge, ha fatto da ponte tra Bosso e Covacich ma di chi si tratta?