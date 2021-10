ANTICIPAZIONI I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 4/ Ci sarà? Gassman: “Sto invecchiando, ma…”

I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà? Anticipazioni…

I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà? Questo è il quesito che anima la curiosità di tutti i telespettatori di Rai Uno, appassionati della fiction che vede come protagonista Alessandro Gassman, il quale non solo a Tele Sette, come vi abbiamo raccontato in precedenza, ha sottolineato che tutti non vedono l’ora di mettersi al lavoro per le riprese della nuova stagione, ma ha anche voluto puntualizzare come non possieda alcuna certezza per quanto riguarda le eventuali tempistiche di produzione e di messa in onda del prodotto.

Ironizzando, con la sua consueta simpatia, Gassman ha asserito: “Io però sto invecchiando, bisogna fare in modo che nei prossimi romanzi ci sia un salto temporale, così posso smettere di tingermi la barba”. Insomma, l’attore non pare avere alcun tipo di intenzione di abbandonare il suo personaggio e la serie che gli ha regalato ulteriore successo nella sua carriera, costellata di prestigiosi traguardi sul grande e sul piccolo schermo. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

I Bastardi di Pizzofalcone 4, nuova stagione? Le anticipazioni

I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà? È quello che si chiedono tutti i telespettatori alla luce dell’ultima puntata odierna della fiction di Rai 1. Visto il grande successo di questa terza stagione, in molti sperano di poter vedere nuove puntate della sera. Al momento non c’è nessuna notizia ufficiale in merito al rinnovo della serie che è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, ma gli ottimi ascolti fanno ben sperare. Gli indizi comunque non mancano per ben sperare. Li ha riportati Fanpage, secondo pizzocui la produzione Clemart in collaborazione con Rai Fiction è già al lavoro per pianificare a breve le riprese.

Tale rumor è stato poi confermato dall’attore Massimiliano Gallo alla stessa testata: «Stanno lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la vuole». Gallo, che interpreta il vicequestore Luigi Palma in I Bastardi di Pizzofalcone, è stato molto chiaro riguardo il futuro: «Non so quando ci sarà l’ufficialità, ma sono tutti a lavoro». Buone notizie, dunque, per i fan della serie, che comunque restano in attesa dell’annuncio ufficiale.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 ci sarà? “Non vediamo l’ora…”

Qualcosa si sta muovendo, dunque, per far sì che I Bastardi di Pizzofalcone 4 diventi realtà. La produzione è al lavoro per realizzare la quarta stagione e vuole riuscirci anche presto, proprio alla luce della grande attenzione che c’è da parte del pubblico. Alessandro Gassman, che interpreta l’ispettore Lojacono, è pronto: «Non sono solo io, ma tutta la squadra che non vede l’ora di mettersi a lavoro per la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone», ha dichiarato l’attore a Telesette. Ci sono tutti gli elementi per soddisfare i desideri dei telespettatori, a partire dal materiale da esplorare.

Ce n’è tanto, visto che Maurizio de Giovanni sta andando avanti con la pubblicazione della saga letteraria. Il 19 ottobre scorso è uscito “Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone”, l’ultimo dei libri, anche questo pubblicato da Einaudi. Solo il primo libro, quello che ha dato vita al personaggio di Lojacono, è stato edito da Mondadori (“Il metodo del coccodrillo”). Dal 2013 poi la saga che ha ispirato la fiction Rai “I bastardi di Pizzofalcone“, è passata sotto Einaudi.



