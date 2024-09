Anticipazioni I Leoni di Sicilia, ultima puntata del 1 ottobre 2024: Vicenzo si oppone al matrimonio di Angela

Continua ad appassionare il pubblico di Rai1 la fiction incentrata sui Florio soprattutto sul personaggio ricco di sfaccettature Vincenzo. E dalle anticipazioni I Leoni di Sicilia sulla puntata del 1 ottobre 2024 si scopre come finisce la serie e come si concludono le vicende di questa famiglia. Scendendo più nello specifico con salto temporale rispetto alla terza puntata, la quarta ed ultima si apre nel 1954 quando Vincenzo Florio è circa cinquantaquattro anni, ha tre figli adulti ed ancora alla perenne ricerca di un titolo nobiliare, stanco di essere ancora considerato, nonostante tutto un “putiaro” un commerciante.

Vincenzo si scontrerà pesantemente con la figlia Angela, la primogenita vorrebbe sposare Luigi De Pace, giovane di cui è innamorata ma il padre è fermamente contrario. Florio vorrebbe che la figlia sposasse il Principe di Torrebruna in modo da poter ottenere così un titolo nobiliare finalmente. Tuttavia né Angela né tantomeno il nobile sono interessati a tale nozze. Le anticipazioni I Leoni di Sicilia dell’ultima puntata del 1° ottobre 2024 svelano che Vincenzo sarà costretto ad accettare le nozze della figlia Angela con Luigi De Pace dopo le pressanti richieste non solo della figlia ma anche della madre, della moglie e del figlio Ignazio.

I Leoni di Sicilia, anticipazioni dell’ultima puntata: Ignazio non si sente all’altezza del padre Vincenzo

Non solo con Angela ma anche i rapporti tra Vincenzo e Ignazio sono turbolenti e complicati. Dalle anticipazioni I Leoni di Sicilia ultima puntata si scopre che continueranno i contrasti tra padre e figlio con quest’ultimo che si sentirà sempre più sotto pressione e preoccupato di non essere un degno erede del padre. Il giovane si innamorerà della bellissima francese Camille ma il padre sogna per lui il matrimonio con la baronessina Giovanna Dondes. Ignazio entrerà in crisi, combattuto tra il seguire i suoi sentimenti o mere ragioni economiche e d’affari sarà in costante lotta con il padre fin quando non acconsentirà a sposare la baronessa verso il quale non prova alcune affetto.

Nell’ultima puntata de I Leoni di Sicilia i colpi di scena non finiranno qui, ci saranno contrasti tra Vincenzo a l’altra figlia Giuseppina che dopo l’ennesimo violento litigio deciderò di scappare di casa e da Palermo per trasferirsi a Parigi e scontri ci saranno anche tra marito e moglie Vincenzo e Giulia quest’ultima che prenderà una decisione inaspettata. L’ultima puntata de I Leoni di Sicilia, andrà in onda martedì prossimo, 1 ottobre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Rai1 ed è possibile seguirlo anche in diretta streaming su Raiplay.