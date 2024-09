Anticipazioni I leoni di Sicilia 3a puntata del 24 settembre: amore contrastato per Vincenzo e Giulia

Continua la messa in onda su Rai1 della fiction tratta dai romanzi di Stefania Auci sulla figura di Vincenzo Florio e dalle anticipazioni I leoni di Sicilia della prossima puntata si scopre che non mancheranno degli ostacoli al matrimonio di Vincenzo e Giulia che per un motivo o per un altro non verrà celebrato. Nel frattempo passeranno gli anni e Vincenzo sarà sempre più una figura di spicco nella Palermo di fine ‘800 ma l’unico vero ostacolo al suo pieno successo e potere sociale rimarrà il non essere un nobile.

Agli occhi di quest’ultimi, infatti, l’uomo è e rimane un borghese. Per quanto riguarda la trama del quarto episodio dalle anticipazioni I Leoni di Sicilia si scopre che nonostante abbia partorito un’altra bambina, o non un maschio come da lui sperato, Vincenzo deciderà di sposare Giulia. Tuttavia Vincenzo e Giulia non potranno ancora sposarsi, ad ostacolare il loro matrimonio sarà l’aggravarsi dell’epidemia di colera e per evitare il contagio rinvierà tutte le cerimonie. Nel frattempo i rapporti tra suocera e nuora saranno sempre più tesi, con le due donne che vivranno nella casa al mare dei Florio mentre Vincenzo continuerà a seguire i suoi affari rimanendo a Palermo.

I leoni di Sicilia, anticipazioni prossima puntata del 24 settembre 2024: Vincenzo viene arrestato

E non è finita qui perché dalle anticipazioni I leoni di Sicilia si scopre che nel proseguo della puntata continueranno le grandi ambizioni di Vincenzo. Florio, grazie al valido aiuto di Giulia, riuscirà a creare una sua flotta. Le buone notizie per la coppia continuano perché dopo tutti gli ostacoli che hanno dovuto sopportare: l’ostilità delle famiglie soprattutto della madre di Vincenzo ed i problemi legati all’epidemia di colare finalmente Vincenzo e Giulia finalmente riusciranno a celebrare il loro matrimonio. Poco dopo la Portalupi rimarrà nuovamente incinta del terzo figlio e questa volta, per gioia di Vincenzo, dopo due bambine sarà un bel maschietto che verrà chiamato Ignazio in onore dello zio di Florio.

Le anticipazioni de I leoni di Sicilia, infine, svelano la gioia per i Florio non durerà molto perché Vincenzo finirà in carcere. Dopo essere stato costretto a fare accordi con Giuseppe La Masa, rivoluzionario antiborbonico, Vincenzo verrà arrestato con l’accusa di aver aiutato i ribelli. In suo soccorso verrà il Principe Carlo Filangeri, luogotenente del RE che grazie al suo intervento riuscirà a farlo scarcerare. Vincenzo dunque può tornare a casa dalle moglie Giulia e dai tre figli ma ci saranno altri imprevisti e risvolti inaspettati.