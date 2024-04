Anticipazioni Il Clandestino seconda puntata, fiction Rai/ Due nuovi casi da risolvere

Vediamo cosa succederà nella seconda puntata de Il clandestino secondo le anticipazioni di lunedì 15 aprile 2024. Dopo i primi due episodi di lunedì 8 aprile, la fiction con protagonista Edoardo Leo prosegue con il terzo e quarto episodio. Nel terzo, intitolato “Chinatown”, Luca Travaglia dovrà ripagare un debito e dunque si troverà costretto a indagare su un caso contrario alla sua etica. A richiedere i suoi servizi sarà infatti una donna cinese, che si rivolgerà all’agenzia di investigazioni private per ottenere un video che dimostri che il marito la tradisce. Travaglia riesce nel suo compito ma il video finisce in rete e si diffonde a macchia d’olio, aprendo a risvolti inaspettati.

Nel quarto episodio della fiction con protagonista Edoardo Leo, Carolina, una donna che l’uomo ha conosciuto a Milano e che protegge da una minaccia, coinvolgerà Luca Travaglia in un’indagine. L’ex ispettore, infatti, riceverà un incarico delicato. Uno stilista lo ingaggerà per proteggere una modella araba, minacciata da un uomo che non condivide la sua decisione di sfilare con l’hijab. L’agente dovrà così proteggere la vita della ragazza, entrando a contatto con un mondo che non conosce. Per sapere cosa succederà nel dettaglio non ci resta che accendere la tv e sintonizzarci su Rai lunedì 15 aprile.

Anticipazioni Seconda puntata Il Clandestino: che succederà?

Secondo le anticipazioni de Il Clandestino, dopo aver perso la sua compagna in un attentato da lei realizzato a Roma, l’ispettore Luca Travaglia decide di trasferirsi a Milano. Qui lavora prima come buttafuori e poi comincia un’attività come bodyguard e investigatore privato, insieme all’amico Palitha, un meccanico cingalese proprietario del loft in cui vive. Tra i due si instaura un rapporto d’amicizia e fiducia e insieme cominciano a indagare, difendendo “gli ultimi”, i clandestini e tutti coloro i quali non possono fare affidamento sui canali ufficiali della giustizia. La serie tv “Il Clandestino“, prodotta dalla Rai, è stata girata tra Milano e Roma.











