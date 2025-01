Andrà in onda da stasera, 13 gennaio 2025 su Canale 5, la serie tv Il Conte di Montecristo alle 21.30 e di sicuro catturerà non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori con le sue interessanti vicende. Basata su uno dei più noti romanzi di Alexandre Dumas la fiction verrà trasmessa sul piccolo schermo in quattro puntate e l’appuntamento è previsto ogni lunedì in prima serata. Si tratta di una delle storie più famose della letteratura, il protagonista è un giovane marinaio chiamato Edmond Dantès.

La trama è incentrata proprio sul giovane marinaio che è stato ingiustamente imprigionato a causa di un intrigo pianificato dai suoi nemici che lo hanno tradito perché avidi e gelosi. Edmond Dantès trascorrerà molti anni nel carcere di If e la sua sofferenza sarà davvero tanta, ad un certo punto però incontrerà l’Abate Faria che lo aiuterà a fuggire.

Il Conte di Montecristo, anticipazioni 13 gennaio 2025: Edmond Dantès porta il Pharaon in salvo, qualcuno trama contro di lui

Non appena riuscirà ad evadere dalla prigione Edmond Dantès acquisirà conoscenze e molto denaro, ciò gli permetterà di attuare il suo piano di vendetta nei confronti di coloro che lo hanno tradito facendolo finire in carcere. La sua sete di vendetta lo porterà ad assumere l’identità del ricco e misterioso Conte di Montecristo. Stasera, lunedì 13 gennaio 2025, andrà in onda su Rai Uno la prima puntata de Il Conte di Montecristo, suddivisa in due episodi che sono già disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che durante una terribile tempesta sarà il primo ufficiale Edmond Dantès ad assumere il comando della nave dopo la morte del capitano.

Il giovane marinaio porterà in salvo il Pharaon e potrà riabbraciare la sua amata Mercedes quando approderà a Marsiglia. Lui non può certo immaginare che qualcuno sta tramando alle sue spalle. Nel secondo episodio de Il Conte di Montecristo Edmond incontrerà l’Abate Faria, proprio quando stava per lasciarsi morire. L’uomo da anni sta scavando un cunicolo con lo scopo di riuscire a scappare e la possibilità di riuscire ad evadere riaccenderà le speranze del marinaio.