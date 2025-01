Come sempre non mancheranno tante interessanti novità e colpi di scena nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, amatissima soap in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16. Puntata dopo puntata riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan, questi infatti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende non fanno mai annoiare i telespettatori.

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 gennaio 2025/ Liam non si fida di Finn, non vuole che Kelly stia con lui

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in merito all’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno domani, mercoledì 15 gennaio 2025. Cosa succederà? Odile scoprirà alcune mosse fatte da Tancredi che non si aspettava affatto, per cercare di fermarlo chiederà aiuto a Rosa. Intanto Roberto affiderà un importante incarico ad Agata, le chiederà di disegnare dei fumetti per la campagna vaccinale antipolio.

Un posto al sole, anticipazioni 14 gennaio 2025/ Rossella isolata dopo aver denunciato Fusco in ospedale

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 gennaio 2025: Alfredo stupisce Clara con un regalo inaspettato

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre curiose novità nell’episodio che andrà in onda domani. Stando alle anticipazioni Alfredo riceverà i primi guadagni del cambio e deciderà di sorprendere Clara con un costoso e inaspettato regalo.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di mercoledì 15 gennaio 2025? Le anticpazioni fanno sapere che Anita non vorrà tornare dalle suore, chiederà quindi ad Enrico di trasferirsi anche lui a Venezia per vivere con lei e Lea. Lui cosa deciderà di fare? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 gennaio 2025/ La figlia di Finn rischia di annegare, Sheila la salva