Dopo la solita pausa del weekeend i tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore potranno assistere a tante interessanti novità e colpi di scena nelle nuove puntate della nota soap. Gli episodi tengono compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16, i protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di tutti coloro che quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web fanno sapere che nell’episodio che andrà in onda domani, martedì 14 gennaio 2025, Enrico racconterà la storia di Lea Graziani a Marta. Verrà poi fuori che la donna ha intenzione di portare con sé a Venezia la piccola Anita.

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altri colpi di scena nella puntata che andrà in onda domani, martedì 14 gennaio 2025 su Rai Uno. Le anticipazioni rivelano che Michelino dovrà partecipare anche alla seconda edizione dello zecchino d’Oro, affinché il figlio arrivi preparato nel noto programma televisivo Mirella chiederà aiuto ad Elvira.

Stando alle anticipazioni ci saranno nuove tensioni tra Tancredi, Umberto e Odile nell’episodio di martedì 14 gennaio 2025. Il motivo? Perché il nipote di Adelaide vorrebbe spostare in Jugoslavia la produzione della collezione economica della GMM. Guarnieri e Odile non saranno d’accordo con lui e questo creerà nuovi attriti tra loro. Nel frattempo Irene, per risolvere i suoi problemi con il fisco, deciderà di chiedere dei soldi al padre.