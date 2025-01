I protagonisti de Il Paradiso delle Signore con le loro interessanti vicende continuano a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nei nuovi episodi della soap, in onda da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16. Colpi di scena e novità non mancano mai, gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno domani, giovedì 16 gennaio 2025. Queste fanno sapere che in preda alla preoccupazione per la sua delicata situazione Irene chiederà un prestito al padre per pagare il suo debito. La situazione peggiorerà quando scoprirà che il padre non può aiutarla economicamente, sarà quindi costretta a rivolgersi ad Alfredo. Intanto, Marcello riuscirà a trovare un editore che pubblicherà l’articolo che Rosa ha scritto contro Tancredi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 gennaio 2025: Mirella scopre una scioccante verità su Anita

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre curiose novità durante la messa in onda della puntata di domani, giovedì 16 gennaio 2025. Queste rivelano che origliando una conversazione tra Michelino e Anita Mirella resterà scioccata perché scoprirà che in realtà la bambina non è la nipote di Enrico ma sua figlia.

Cos’altro accadrà a Il Paradiso delle Signore domani? Stando alle anticipazioni Enrico non potrà fare a meno di chiedere aiuto a Lea per impedire che la figlia si trasferisca con lei a Venezia. La donna, però, accetterà di restare a vivere a Milano per non separare padre e figlia? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scopire tutto quello che accadrà.

